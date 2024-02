Viel Hektik in Tokio Auf dem Weg zum Super Bowl: Straffer Zeitplan für Taylor Swift Taylor Swift gibt alles, um pünktlich beim Super Bowl aufzuschlagen, wo am Sonntag ihr Freund Travis Kelce spielt. Von einem Stolper-Konzert in Tokio eilte die Sängerin prompt zum Flughafen. Kelce hat unterdessen in Las Vegas alles für Familie und Freunde vorbereitet.