Blake Lively: Sie veröffentlicht ihre eigene Haarpflegemarke Blake Brown

01.08.2024

Blake Lively verriet, dass sie „niemanden“ in Hollywood kenne, der eine Haarspülung verwendet.

Die ‚Gossip Girl‘-Darstellerin behauptete, dass der Schlüssel zu den glamourösen Haar-Looks der Stars darin liege, nach dem Shampoonieren regelmäßig Haarmasken zu verwenden, um die Feuchtigkeit zu maximieren.

Lively erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚Vogue.com‘: „Ich kenne in meiner Branche niemanden, der eine Haarspülung verwendet.“ Stattdessen kauft der Star Shampoo und Haarmasken zur Feuchtigkeitsversorgung und ein anderes Shampoo zur Stärkung ihrer Haare und verwendet die Produkte abwechselnd. „Ihr Haar braucht zwei Dinge: Kraft und Feuchtigkeit“, erklärte Blake. Die 36-jährige Darstellerin, die mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds vier Kinder großzieht, entdeckte die Technik, nachdem ihr Haar wegen ihrem ersten Schauspieljob schwer geschädigt wurde: „Es war einfach so geschädigt und kaputt. Ein Friseur erklärte mir, dass dieser Prozess es retten könnte. Wenn Sie dem Haar Kraft geben, dann geben Sie ihm Fundament, Struktur und Stabilität. Aber wenn Sie ihm nur Kraft geben, wird es brüchig und hart. Es braucht also auch Feuchtigkeit und Elastizität. Aber wenn man ihm zu viel davon gibt, dann bricht es schneller.“ Die Prominente bringt bald ihre eigene Marke, Blake Brown, mit Haarpflegeprodukten auf den Markt, die eine Kollektion mit acht Artikeln ist und unter anderem zwei Shampoos und Haarmasken-Sets beinhaltet.