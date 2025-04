Stars Justin Baldoni fordert Richter auf, Antrag von Ryan Reynolds auf Abweisung einer Millionen-Verleumdungsklage abzulehnen Justin Baldoni hat einen Richter aufgefordert, den Antrag von Ryan Reynolds auf Abweisung einer Verleumdungsklage in Höhe von 400 Millionen US-Dollar abzulehnen. Er argumentierte, dass der ‚Deadpool‘-Darsteller eine Schlüsselfigur in einer angeblichen Verleumdungskampagne war. Justin (41) und seine Firma, Wayfarer Studios, reichten am Dienstag (1. April) April eine Klage ein, die erst jetzt ans Licht […]