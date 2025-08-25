Stars Blue-Star Duncan James hat sich von Partner Rodrigo Reis getrennt

25.08.2025

Nach sechs Jahren ist zwischen dem Sänger und seinem Freund alles aus.

Duncan James hat sich Berichten zufolge nach sechs gemeinsamen Jahren von Rodrigo Reis getrennt.

Der Blue-Sänger kam 2019 mit seinem Partner zusammen, nachdem sich die beiden im November 2018 kennengelernt hatten. Inmitten der Trennungsberichte postete der Musiker eine Botschaft in den sozialen Medien, in der er seinen Sommer als eine Zeit des „Wachstums“ beschrieb.

Duncan und Rodrigo teilten regelmäßig gemeinsame Fotos auf Instagram, wo der 47-Jährige auch wichtige Momente ihrer Beziehung dokumentierte. Inzwischen sind jedoch alle Bilder mit Rodrigo von seinem Account verschwunden und die beiden folgen einander nicht mehr.

Ein Insider verriet der Zeitung ‚Sun on Sunday‘: „Duncan und Rodrigo sind nach sechs Jahren getrennte Wege gegangen. Eine Trennung ist nie leicht, aber Duncan stürzt sich in die Arbeit mit der Band und hält seinen Kopf mit Musik beschäftigt.“ Laut ‚Daily Mail‘ endete die Beziehung des Paares bereits vor einigen Monaten.

In seinem neuesten Instagram-Beitrag teilte Duncan eine Videomontage mit der Bildunterschrift: „Sommer 2025 – eine Saison voller Meer, Sonne und seelenberührender Magie. Dankbar für Familie, Freunde und Abenteuer, die mein Herz erfüllt haben. Von stiller Heilung bis hin zu Lachen unter goldenen Himmeln und Neonlichtern. Dieses Kapitel war eines von Wachstum, Liebe, Magie und Licht. Auf dass wir dieses Strahlen in jede kommende Jahreszeit mitnehmen.“ Der britische Sänger hat eine Tochter aus seiner früheren Beziehung mit Claire Grainger. In der Vergangenheit hatte er der ‚Daily Mail‘ erzählt, dass sie und Rodrigo ein enges Verhältnis pflegten.