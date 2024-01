Musik Bonnie Tyler würde gerne einen Bond-Song aufnehmen

Bonnie Tyler - The O2 London 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2024, 16:00 Uhr

Die Rocksängerin wäre bereit dazu, das Titellied für einen James-Bond-Film aufzunehmen.

Bonnie Tyler hätte Lust, das Titellied für einen James-Bond-Film zu singen.

Die ‚Total Eclipse Of The Heart‘-Interpretin sagte bekanntlich ab, als man sie 1983 darum bat, den Song ‚Never Say Never Again‘ für den gleichnamigen Agentenfilm mit Sean Connery als 007 aufzunehmen. Letztendlich wurde der Titel von der heute 78-jährigen Lani Hall eingesungen. Ihre damalige Entscheidung bereut Tyler nicht, denn das Lied wurde alles andere als ein Hit. Nicht zuletzt deshalb wäre die Walisin grundsätzlich nicht abgeneigt, ein weiteres Angebot des Bond-Produktionsteams in Betracht zu ziehen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Record Collector‘ sagte die 72-Jährige: „Ich würde liebend gerne ein James-Bond-Theme aufnehmen, aber ich mochte den Song für den Film damals nicht und ich kann kein Lied singen, an das ich nicht glaube. Es war das einzige Theme, das kein Hit wurde, also habe ich, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen.“

Im Interview verriet Bonnie weiter, dass ihr Plattenlabel sie „verrückt“ nannte, als sie ankündigte, den ‚Total Eclipse Of The Heart’-Autoren Jim Steinman um eine Zusammenarbeit zu bitten. Sie erzählt: „Ich wusste, dass ich mit Jim Steinman arbeiten wollte, aber mein Label dachte ich sei verrückt.“