Stars Bonnie Wright: Ihr Ehemann kannte Harry Potter nicht

Bonnie Wright - August 2024 - Dragon Con - Atlanta, Georgia -Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2024, 18:00 Uhr

Bonnie Wrights Ehemann hatte ‚Harry Potter‘ noch nie gesehen, als sie sich kennenlernten.

Die 33-jährige Schauspielerin, die 2022 den Bund der Ehe mit Andrew Lococo schloss und mit ihm den 12 Monate alten Sohn Elio hat, begann ihre Karriere als Kind, als sie an der Seite von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint die Rolle der Ginny Weasley in den Blockbuster-Adaptionen von J.K. Rowlings magischer Buchreihe spielte. Sie verriet nun, dass ihr Lebensgefährte die Bücher immer noch nicht gelesen und immer noch nicht alle Filme gesehen habe.

Sie erzählte ‚Us Weekly‘: „Er hatte eigentlich keinen der Filme gesehen, bevor wir uns trafen, und wir haben immer noch nicht alle durch. Wir haben es ein bisschen in der falschen Reihenfolge gemacht, als wir zufällig einmal mit unserer ganzen Familie zu einem dieser Stadtkonzerte gingen, bei denen man die Musik hört, während man sie anschaut. Er hatte also nur ‚Feuerkelch‘ gesehen und dann schauten wir uns plötzlich ‚Die Heiligtümer des Todes Teil 1‘ an, und ich dachte mir: ‚Du hast einen wichtigen Abschnitt verpasst!‘ Also müssen wir ein bisschen zurückgehen. Aber er hat die Bücher noch nie gelesen, also hoffe ich, dass er das mit unserem Sohn zusammen machen kann. Ich bin sicher, dass er das tun wird.“

Die ‚Who Killed Nelson Nutmeg?‘-Darstellerin möchte ihren Sohn an die Fantasy-Serie heranführen, wenn er alt genug ist, und wird versuchen, ihn zum Lesen zu ermutigen, da sie auch heute noch mit Lehrern spricht, die so dankbar für die #Harry Potter‘-Bücher sind, weil sie sich auf die Lese- und Schreibfähigkeit von Schülern ausgewirkt haben. Sie sagte: „Ich hoffe wirklich, dass er die Welt liebt, und ich treffe jetzt so viele Kinder, die sechs oder sieben Jahre alt sind – offensichtlich überhaupt nicht am Leben waren, als das passierte – und sie sind einfach in der Welt, sie lieben sie. Ich denke, es ist einfach etwas ganz Besonderes, dass so viele neue Generationen von Fans es lieben und etwas in der Geschichte finden, das bei ihnen Anklang findet. Und ich spreche mit so vielen Eltern, wenn es darum geht, das zu lesen, oder mit Lehrern, die sagen: ‚Oh mein Gott, wir sind Harry Potter so dankbar, weil es wirklich mehr Lesen und Schreiben inspiriert hat.“