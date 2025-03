Stars John Lithgow glaubt, dass ‚Harry Potter‘ eine leichtere Verpflichtung ist als ‚The Crown‘

John Lithgow - NBC - Pasadena - 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2025, 11:00 Uhr

John Lithgow ist der Meinung, dass sein Zeitplan für ‚Harry Potter‘ einfacher sein wird als für ‚The Crown‘.

Der 79-jährige Schauspieler wird in der kommenden siebenteiligen HBO-Adaption von J.K. Rowlings Zauberer-Saga Dumbledore spielen. Der amerikanische Star gab zu, dass er trotz des langen Engagements vielleicht nicht so oft in London sein muss, wie er es tat, als er zwischen 2016 und 2019 Winston Churchill in dem Netflix-Drama spielte. Auf die Frage, wie er für ‚Harry Potter‘ eingeplant sei, sagte er gegenüber ‚SmartLess‘-Podcast: „Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich war für acht Monate in England für ‚The Crown‘ und kam kaum zurück [in die USA]. Ich glaube, ich bin vielleicht ein- oder zweimal zurückgekommen. Ich kann mir vorstellen, dass ich viel öfter zurückkommen kann.“

Lithgow merkte an, dass er „auf halbem Weg durch das zweite“ Buch ist, während er sich auf das Projekt vorbereitet, wobei „eine ganze Staffel einem einzigen Roman gewidmet ist“. Obwohl er sich in der Welt von Hogwarts nicht so gut auskennt wie andere, geht der Schauspieler davon aus, dass er nicht so oft am Set sein muss wie einige andere Darsteller. Er fügte hinzu: „Dumbledore ist so etwas wie die Atomwaffe. Er taucht nur sehr, sehr selten auf. Ich glaube nicht, dass die Arbeit so schwer sein wird, und wir werden einfach hin und her gehen.“ Allerdings gab er zu, dass die Übernahme einer so umfangreichen Rolle „ein bisschen beängstigend“ sei.