David Tennant teilt Seitenhieb gegen Harry-Potter-Autorin JK Rowling aus



Bang Showbiz | 25.03.2025, 18:00 Uhr

David Tennant erlaubte sich einen subtilen Seitenhieb auf JK Rowling.

Der 53-jährige ehemalige ‚Doctor Who‘-Star, der 2005 auch die Rolle des Barty Crouch Jr. in ‚Harry Potter und der Feuerkelch‘ spielte, scherzte, dass die Autorin „ihn nicht liebt“, nachdem sie David in den sozialen Medien verspottet hatte, weil er ein engagierter Verbündeter der LGBTQ+-Community ist.

Während eines Auftritts auf der Planet Comicon in Kansas City wurde David gefragt, ob er nicht in der neuen ‚Harry Potter‘-TV-Serie mitspielen möchte. Darauf antwortete der Star: „Ich meine, es sind großartige Geschichten. Ich habe das Gefühl, dass mein Beitrag wahrscheinlich geleistet wurde.“ Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle des zehnten Doktors in der BBC-Science-Fiction-Serie ‚Doctor Who‘ bekannt ist, machte dann eine subtile Anspielung auf JK, der die ‚Harry Potter‘-Bücher verfasst hat und eine praktische Rolle bei der neuen Fernsehserie spielt. Er fügte hinzu: „Mir wurde gesagt, dass es eine ausführende Produzentin in der Serie gibt, die mich nicht gerade liebt.“

David ist mit der Schauspielerin Georgia Tennant verheiratet – die Tochter des fünften Doktors Peter Davison und seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Sandra Dickinson – und das Paar hat fünf Kinder, darunter Wilfred, der sich als nicht-binär identifiziert und die Pronomen they/them verwendet. JK hatte sich zuvor auf X über David lustig gemacht, nachdem sich der Schauspieler bei den British LGBT Awards im Jahr 2024 einen Wortkrieg mit Kemi Badenoch, der Vorsitzenden der Konservativen Partei in Großbritannien, geliefert hatte.

David, der 2022 zum 60-jährigen Jubiläum der Serie zu ‚Doctor Who‘ zurückkehrte, gewann bei der Zeremonie einen Preis als „prominenter Verbündeter“ und nutzte seine Rede, um die Politikerin zu kritisieren, die als britische Ministerin für Frauen und Gleichberechtigung tätig war. Der ‚Good Omens‘-Star sagte: „Wenn ich ehrlich bin, bin ich ein wenig deprimiert von der Tatsache, dass die Anerkennung, dass jeder das Recht hat, zu sein, wer er sein möchte, und sein Leben so zu leben, wie er es leben möchte, solange er niemanden verletzt, jede Art von besonderer Auszeichnung oder besonderer Erwähnung verdienen sollte. Weil es gesunder Menschenverstand ist, nicht wahr?“ Er fuhr fort: „Wir sollten nicht in einer Welt leben, in der es sich lohnt, das zu erwähnen. Aber bis wir aufwachen und Kemi Badenoch nicht mehr existiert – ich wünsche ihr nichts Schlechtes, ich wünsche nur, dass sie den Mund hält – solange wir in dieser Welt leben, fühle ich mich geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten.“ Badenoch antwortete dann auf X: „Ich werde nicht die Klappe halten. Ich werde mich nicht von Männern zum Schweigen bringen lassen, die dem Applaus von Stonewall Vorrang vor der Sicherheit von Frauen und Mädchen einräumen.“

Die Politikerin wurde im November zur Vorsitzenden der Konservativen Partei ernannt, und JK machte anschließend in den sozialen Medien Witze über ihre Fehde mit dem Schauspieler. Die Autorin, die dafür bekannt ist, ihre eigenen umstrittenen Ansichten über Geschlechtsidentität und Transgender-Rechte zu äußern, witzelte: „Meine Gedanken und Gebete sind in dieser sehr schwierigen Zeit bei David Tennant.“