Stars Boris Becker: Auf Lilian kann er sich verlassen

Lilian de Carvalho and Boris Becker - September 2024 - Avalon - Laver Cup BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 14:00 Uhr

Der Ex-Tennisprofi wurde durch die Unterstützung seiner Partnerin endlich für schuldenfrei erklärt.

Boris Becker ist nur durch die Unterstützung seiner Partnerin endlich schuldenfrei.

Der ehemalige Tennisprofi hatte in den vergangenen Jahren mit finanziellen Problemen zu kämpfen und saß aufgrund verschwiegener Vermögenswerte in seinem Insolvenzverfahren sogar zeitweise in einem englischen Gefängnis ein. Seit dem 1. Mai 2024 gilt Becker jedoch offiziell als schuldenfrei, nachdem eine Zahlung in „erheblicher Höhe“ an seine verbliebenden Gläubiger geleistet wurde. Das berichtet unter anderem die ‚Bunte‘ in Bezug auf Beckers Anwalt Louis Doyle.

Dass der einstige Wimbledon-Star das Geld aufbringen konnte, liegt offenbar vor allem am klugen Geschäftssinn seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro, die mit ihrem Mailänder Unternehmen seit Boris’ Haftentlassung für seine Vermarktung zuständig ist. Die zahlreichen lukrativen Deals, die Lilian ihrem Liebsten sicherte, brachten seine Finanzen demnach wieder in die schwarzen Zahlen. In Zusammenarbeit mit der Marketingfirma ‚Sportfive’ soll die Tennis-Legende außerdem bald wieder mehr in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Ron Wiegand, Vizepräsident des Unternehmens, sagte dazu in einem Statement: „Wir sind bestrebt, die Marke Boris auf allen kommerziellen, medialen und ausgestrahlten Plattformen zu stärken, um seine bemerkenswerte Geschichte auf neue und überzeugende Weise zu erzählen.“