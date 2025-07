Stars Boris Becker ist ‚bestens vorbereitet‘ auf fünftes Baby

Lilian de Carvalho and Boris Becker - September 2024 - Avalon - Laver Cup BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2025, 11:50 Uhr

Der Ex-Tennisstar freut sich riesig auf die Geburt seines Babys mit Lilian de Carvalho Monteiro.

Boris Becker sieht sich gut für die Geburt seines fünften Kindes gerüstet.

Der Ex-Tennisprofi gab vor einigen Tagen süße Neuigkeiten bekannt: Seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro ist im vierten Monat schwanger. Während es für die Italienerin das erste Baby ist, hat Becker bereits vier Kinder. Im Interview mit der ‚Bild‘-Zeitung verriet er nun: „Natürlich kann ich Windeln wechseln! Auch Fläschchen zubereiten. Ich habe bei meinen Söhnen alles gemacht. Ich bin bestens vorbereitet auf mein fünftes Kind.“

Das Babygeschlecht wisse das Paar bisher noch nicht – und das soll auch so bleiben. „Wir wollen bislang nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wir beabsichtigen, uns überraschen zu lassen“, erklärte Becker.

Der 57-Jährige enthüllte, dass er in Sachen Erziehung „strenger“ sei als die Mütter seiner Kinder. „Tischmanieren, Kultur, Sprache, in die Augen schauen, Hand geben. Da bin ich alte Schule. Ich will auch nicht der beste Freund meiner Kinder sein. Ich bin ihr Vater und ihre Respektsperson“, stellte er klar. Becker ergänzte: „Sie sagen alle Papa und sie wissen, dass ich alles tun würde für meine Familie, damit es ihnen gut geht.“ Seine Kinder sollten früh lernen, Verantwortung zu übernehmen und unabhängig zu sein.

Laut Becker habe er mit Lilian „recht früh in unserer Beziehung“ über gemeinsamen Nachwuchs gesprochen. „Meine Partnerin ist deutlich jünger als ich. Es wäre unfair gewesen, ihr nicht die Chance zu geben, auch Mutter zu werden“, erklärte die Tennis-Ikone. Becker hat bereits die Söhne Noah (31) und Elias (25) aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker, Tochter Anna Ermakova (25) aus seiner Affäre mit Angela Ermakova und Sohn Amadeus (15) aus seiner zweiten Ehe mit Lilly Becker.