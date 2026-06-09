Stars Boris Becker und seine Lilian sprechen offen über seine Haftzeit

Lilian de Carvalho and Boris Becker - September 2024 - Avalon - Laver Cup BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 14:00 Uhr

Boris Becker und seine Lilian sprechen offen über seine Haftzeit.

Die Haftstrafe von Tennislegende Boris Becker stellte nicht nur sein Leben auf den Kopf, sondern auch seine Beziehung zu Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro auf eine harte Probe.

In einem seltenen gemeinsamen Interview mit dem Schweizer Magazin ‚Interview by Ringier‘, das ‚Bild‘ vorliegt, blickt das Paar nun offen auf die schwierigen Monate zurück – und darauf, wie ihre Liebe die Krise überstand. Kurz bevor Becker 2022 seine Haftstrafe in Großbritannien antreten musste, machte er seiner Partnerin einen überraschenden Vorschlag. Er habe ihr geraten, nicht auf ihn zu warten. Schließlich sei sie jung, erfolgreich und finanziell unabhängig. Für Lilian kam das jedoch nicht infrage. Sie habe seine Worte damals sogar als verletzend empfunden, weil sie darin einen Zweifel an ihrer „Verbundenheit“ gesehen habe. „Er hat damit unsere Verbundenheit infrage gestellt. Für mich war das nie ein Thema. Ich bin nicht die Art von Frau, die ihren Partner verlässt, wenn es schwierig wird“, erklärte Lilian.

Während Becker hinter Gittern saß, blieb Lilian an seiner Seite. Nach ihren eigenen Worten war die gemeinsame Geschichte geprägt von dem Wunsch, schwierige Zeiten, öffentliche Kritik und persönliche Rückschläge gemeinsam zu bewältigen. Besonders beeindruckt zeigt sie sich bis heute davon, dass Becker trotz der belastenden Erfahrungen seinen Optimismus nicht verloren habe. Dass er das Leben weiterhin liebe und positiv geblieben sei, empfinde sie als beinahe wundersam. Lilian verrät: „Das größte Geschenk für mich ist, dass Boris das Leben immer noch liebt. Dass er positiv geblieben ist. Nach allem, was er erlebt hat, ist das für mich bis heute ein Wunder.“

Auch Becker spricht offen über die Folgen der Haft. Viele Menschen, die er zuvor zu seinem engen Umfeld gezählt habe, seien in dieser Zeit verschwunden. Die Erfahrung habe ihm gezeigt, auf wen er sich wirklich verlassen könne. Bereits in früheren Interviews hatte er Lilian als seine wichtigste Bezugsperson während der Haft bezeichnet und betont, dass ihre Unterstützung für ihn von unschätzbarem Wert gewesen sei. Heute blickt das Paar nach vorn. Nach der Hochzeit im Jahr 2024 und der Geburt ihrer Tochter Zoë lebt die Familie ein neues Kapitel. Becker zeigt sich dankbar für sein heutiges Leben und räumt ein, dass er eine solche Entwicklung vor zehn Jahren kaum für möglich gehalten hätte. Die schweren Monate gehören für beide zwar zur Vergangenheit, haben ihre Beziehung nach eigenen Angaben jedoch stärker gemacht als je zuvor.