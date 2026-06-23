Stars Boris Becker musste bei einem Termin seine Armbanduhr abgeben!

Boris Becker - Southwark Crown Court - London - April 29th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 14:00 Uhr

Für Boris Becker endete ein offizieller Termin mit dem Gerichtsvollzieher.

Eigentlich sollte es ein entspannter Auftritt vor Fans werden. Doch bei einer Jubiläumsveranstaltung in Bad Honnef kam es für Boris Becker zu einer unerwarteten Unterbrechung. Wie das Magazin ‚BUNTE‘ berichtet, wurde im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens eine Taschenpfändung bei der Tennislegende durchgeführt. Am Ende musste Becker sogar seine Armbanduhr abgeben.

Der 58-Jährige war am 21. Juni als Stargast bei der Feier ’30 Jahre Wohnmobilpark‘ eingeladen. Rund 300 Besucher waren zu dem Event erschienen, bei dem unter anderem eine Autogrammstunde und eine Tombola auf dem Programm standen. Becker sollte gegen 14 Uhr die Gewinner der Verlosung ziehen. Kurz zuvor erschienen jedoch drei Polizeibeamte in der Veranstaltungshalle und begaben sich in den Bereich, in dem sich der ehemalige Tennisprofi aufhielt. Zunächst blieb den Gästen verborgen, was hinter dem Einsatz steckte. Erst später wurde bekannt, dass neben den Polizisten auch ein Gerichtsvollzieher vor Ort war.

Becker kehrte etwa 20 Minuten verspätet auf die Bühne zurück und setzte seinen Auftritt anschließend fort. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher der Polizei Bonn gegenüber ‚BUNTE‘: „Es ging um Amtshilfe für das Amtsgericht Königswinter.“ Wie Amtsgerichtsdirektor Oliver Schoenijahn dem Magazin erläuterte, lag der Maßnahme ein von Beckers Ex-Frau Lilly Becker vorgelegter britischer Unterhaltstitel zugrunde. Dieser sei in Deutschland vollstreckbar. „Boris Becker musste seine Taschen auf links drehen, wie man so sagt“, erklärte Schoenijahn. Weiter führte er aus: „Der Gerichtsvollzieher kam deshalb mit einem Durchsuchungsbeschluss zum Zwecke der Habhaftmachung des Schuldners zum Wohnmobilpark.“ Da es sich nicht um öffentlich zugängliches Gelände gehandelt habe, sei die Polizei zur Unterstützung hinzugezogen worden.

Nach Angaben des Amtsgerichtsdirektors verlief der Einsatz ohne Zwischenfälle. „Der Gerichtsvollzieher teilte mir mit, dass alles reibungslos verlief. Boris Becker habe sich höflich und korrekt verhalten und kooperativ gezeigt.“ Da Becker kein Bargeld bei sich hatte, konnte lediglich ein Gegenstand gepfändet werden. „Da er kein Bargeld mit sich führte, wurde nur seine Armbanduhr einbehalten. Ansonsten gab es nichts Pfändbares“, sagte Schoenijahn.

Lilly Beckers Anwalt Michael Scheele begrüßte das Vorgehen. Gegenüber ‚BUNTE‘ erklärte er: „Wir werden weiterhin für unsere Mandantin bei Boris Becker vollstrecken – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien.“ Dabei gehe es seiner Mandantin nach eigenen Angaben nicht um persönliche Interessen: „Lilly geht es ausschließlich darum, dass ihr Sohn Amadeus abgesichert ist für die Zukunft.“