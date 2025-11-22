Stars Boris Becker wird zum fünften Mal Vater

Lilian de Carvalho and Boris Becker - September 2024 - Avalon - Laver Cup BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2025, 12:00 Uhr

Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro haben eine Tochter bekommen.

Der 58-jährige ehemalige Tennisprofi verkündete am Samstag (22. November) auf Instagram, dass Zoe Vittoria Becker am Freitag (21. November) – einen Tag vor Boris‘ 58. Geburtstag – zur Welt gekommen ist. Zu einem Foto, auf dem das Paar die Hand des Babys hält, schrieb er: „Willkommen auf der Welt … Zoe Vittoria Becker 21.11.2025.“

Zoe ist das fünfte Kind des sechsmaligen Grand-Slam-Siegers. Becker hat die Söhne Noah (31) und Elias (26) aus der Ehe mit Designerin Barbara Feltus (59), dazu Tochter Anna (25) mit Model Angela Ermakova (57) und Sohn Amadeus (15) mit seiner zweiten Ehefrau, Model Lilly Kerssenberg (49). Im Juni hatten der Kommentator und die 34-jährige Lilian – die im September 2024 in Portofino während einer dreitägigen Feier mit 150 Gästen heirateten – bekannt gegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Im Oktober zeigte Lilian ihren Babybauch in einem khakifarbenen Badeanzug, als sie mit Boris für eine Babymoon-Reise erneut nach Portofino flog. Zu Fotos des romantischen Kurzurlaubs schrieb Becker auf Instagram: „Wir folgen dem Licht … Genießen die letzten Strahlen der Sonne. Schönen Sonntag.“

Becker heiratete 1999 in München seine erste Frau Barbara, bevor die Ehe 2001 endete, nachdem er im selben Jahr ein einmaliges Techtelmechtel mit Angela Ermakova gehabt hatte. 2009 heiratete der Sportler Lilly in St. Moritz – die Ehe hielt bis 2018. Boris lernte seine jetzige Frau Lilian 2018 über gemeinsame Freunde in Frankfurt kennen, ein Jahr später wurden sie ein Paar. In einem Interview mit der Zeitung ‚Sunday Times‘ sagte Becker über ihre erste Begegnung: „Sie ist offensichtlich eine sehr attraktive Frau, aber ich fühlte von dem ersten Lunch an, dass wir eine sofortige intellektuelle Verbindung hatten. Auch wenn sie 20 Jahre jünger ist, hat sie eine alte Seele – und ich glaube gern, dass meine ein bisschen jünger ist, also traf man sich in der Mitte.“