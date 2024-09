In Gespräch "von Mann zu Mann" Boris Johnson versuchte, Prinz Harry vom Umzug in die USA abzubringen

Prinz Harry und Boris Johnson bei der Veranstaltung, bei der im Januar 2020 ihr Gespräch stattgefunden haben soll. (ncz/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 17:46 Uhr

Boris Johnson wurde im Januar 2020 offenbar gebeten, Prinz Harry vom Rücktritt seiner royalen Pflichten abzuhalten und einen Umzug zu verhindern. Das offenbart der ehemalige britische Premier in seinen Memoiren.

Vier Jahre ist es her, dass Prinz Harry (40) und Ehefrau Herzogin Meghan (43) ihre Ämter als arbeitende Royals niedergelegt haben und nach Nordamerika gezogen sind. Großbritanniens damaliger Premierminister Boris Johnson (60) versuchte damals offenbar alles in seiner Macht Stehende, zu verhindern, dass der Herzog von Sussex mit seiner Familie das Land verlässt. Das hat der Politiker nun in seinen Memoiren offenbart, wie die "Daily Mail" berichtet.

Boris Johnson sprach "Mann zu Mann" mit Harry

In dem Buch mit dem englischen Titel "Unleashed" (zu Deutsch: "Entfesselt"), das am 22. Oktober 2024 erscheint, schreibt Johnson demnach, dass man ihn gebeten habe, Harry in einem Gespräch "von Mann zu Mann" zum Bleiben zu bewegen. Er selbst habe nicht geglaubt, dass ein solches Gespräch Früchte tragen könne und beschreibt die Mission im Buch demnach als "lächerliche Angelegenheit, als sie mich zwangen, Harry zum Bleiben zu überreden". Es sei "völlig hoffnungslos" gewesen.

Das Treffen zwischen dem ehemaligen Premier und dem Enkelsohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) soll im Januar 2020, wenige Wochen nach Johnsons Wahlsieg, am Rande eines Investitionsgipfels bei den Londoner Docklands stattgefunden haben. Die beiden sollen sich etwa 20 Minuten lang unter vier Augen miteinander unterhalten haben.

"War nicht mehr zu überreden"

Es sei ein "Gespräch von Mann zu Mann" gewesen, zitiert die "Daily Mail" einen Bekannten Johnsons. "Sie waren ganz allein." Harry sei aber nicht bereit gewesen, sich umzuentscheiden. "Er war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu überreden. Boris gelang es den Brexit durchzusetzen, aber selbst er konnte den Megxit nicht verhindern", so die Quelle.

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten im Frühjahr 2020 bekannt gegeben, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen. Das Paar zog nach Nordamerika und lebt inzwischen mit seinen beiden Kindern in Kalifornien. Einer der Hauptgründe war der Umgang der britischen Boulevardmedien mit Meghan.

Boris Johnson war von Juli 2019 bis September 2022 Premierminister des Vereinigten Königreichs.