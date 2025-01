Kultkommissar hört auf Borowski-Abschied: Letzter „Tatort“ mit Axel Milberg kommt Mitte März

In "Borowski und das Haupt der Medusa" ist Axel Milberg an der Seite von August Diehl zu sehen. (lau/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 21:07 Uhr

Das Datum für Axel Milbergs "Tatort"-Abschied steht fest. Mitte März ermittelt Kultkommissar Klaus Borowski ein letztes Mal im Ersten.

Dass Axel Milberg (68) dem Kieler "Tatort" den Rücken kehrt, stand bereits seit März 2023 fest. Der vorletzte Fall von Kultkommissar Klaus Borowski läuft am 12. Januar im Ersten und trägt den Titel "Borowski und das hungrige Herz". Doch jetzt steht auch fest, wann Milbergs Abschieds-"Tatort" über die Bildschirme flimmern wird. Am 16. März läuft zur gewohnten Sendezeit um 20:15 Uhr "Borowski und das Haupt der Medusa" im Ersten, weiß das Medienmagazin "DWDL".

Darum geht es in "Borowski und das Haupt der Medusa"

In der Anfang 2024 fertiggestellten "Tatort"-Episode steht Borowski unmittelbar vor seinem Ruhestand und hat endgültig genug von Morden. Als Pensionär möchte der Kommissar eine Fernreise unternehmen, weshalb er auf dem Bürgeramt seinen Pass verlängern lassen will. Dort gerät er durch seine aufmerksame Beobachtungsgabe jedoch mitten hinein in einen ungeheuerlichen Fall, zu dessen Aufklärung ihm lediglich vier Tage bleiben.

Karoline Schuch beerbt Axel Milberg

Milbergs Nachfolge ist indes ebenfalls bereits geregelt. An der Kieler Förde wird Karoline Schuch (43) antreten, die ab 2026 gemeinsam mit Almila Bagriacik (34) ermitteln wird. Bagriacik ist seit 2018 als Kommissarin Mila Sahin im "Tatort" zu sehen.

Schuch verkörpert Psychologin Elli Krieger, die in den polizeilichen Dienst eintritt. "Dieser Umstand hat mich besonders gereizt, weil damit für mich die klassische Kommissars-Arbeit entfällt und es einen spannenden Kontrast zur Figur Mila Sahin geben wird", erklärte die Darstellerin schon im vergangenen Jahr in einer Mitteilung.

Das rein weibliche Ermittlerinnen-Duo feiert voraussichtlich an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen im Jahr 2026 mit der Doppelfolge "Unter Freunden / Unter Feinden" seinen Einstand.