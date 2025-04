Stars Howard Carpendale ist sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst

Howard Carpendale - September 2011 - bei Markus Lanz BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2025, 14:00 Uhr

Der Schlagerstar denkt offenbar des Öfteren über seinen eigenen Tod nach.

Howard Carpendale verdrängt Gedanken an seinen eigenen Tod nicht.

Der beliebte Schlagerstar wird im kommenden Jahr seinen 80. Geburtstag feiern. Obwohl er aktuell noch ziemlich fit ist und auch seine Musikkarriere noch problemlos am Laufen halten kann, schmiedet Howie bereits Pläne für sein eigenes Ableben. Im Gespräch mit der Zeitschrift ‚tina‘ erklärte er: „Wenn es anfangen sollte, dass ich nicht mehr so ganz funktioniere, habe ich auch keine Angst vor dem Tod.“ Seine vielen Fans sehen diese Angelegenheit sicherlich nicht ganz so locker. Doch der gebürtige Südafrikaner betont: Kein Mensch habe so viel Bedeutung, dass für immer an ihn erinnert werden müsse.

Auch in der ARD-Sendung ‚Brisant‘ gab sich Carpendale vor kurzem äußert bescheiden. „Mein Körper ist 80, aber im Kopf bin ich immer noch ein Kind“, sagte er und gab preis, dass er vor seinem besonderen Jahrestag dennoch etwas Angst habe. „Ich bin ziemlich sicher, dass wenn man im Radio hört ‚Carpendale ist was passiert‘, da wird jemand im Auto sagen: ‚Ach, das ist aber… Mensch, warum hupt mich der Typ da an?‘ Vergessen, vorbei“, glaubt Howie zu wissen. Im kommenden Jahr wird der beliebte Künstler seine letzte Tournee absolvieren. Zwar will er auch danach weiterhin auf der Bühne stehen, große Konzertreisen seien ihm aber einfach zu anstrengend geworden. „Dann die zwei Stunden auf der Bühne, und es ist auch unvorstellbar anstrengend, nach dem Konzert noch die 400 Kilometer im Auto zu sitzen und an den nächsten Ort zu fahren. Das machen wir jeden Abend. Deswegen habe ich gesagt: Tourneen nicht mehr, aber natürlich will ich noch auftreten“, erklärte Carpendale in der TV-Show ‚Riverboat‘.