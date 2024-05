Auch für Stefan Raab im Einsatz Box-Kommentator Matthias Preuss ist tot

Matthias "Matze" Preuss - hier im Jahr 2021 - ist im Alter von 69 Jahren verstorben. (dr/spot)

SpotOn News | 14.05.2024, 07:50 Uhr

Der legendäre Box-Kommentator Matthias "Matze" Preuss ist nach einer schweren Krankheit im Alter von 69 Jahren verstorben. Jahrzehntelang galt er als ausgewiesener Fachmann in seinem Bereich und begleitete in seiner Karriere unvergessene Kämpfe. Auch für Stefan Raab war Preuss einst im Einsatz.

Der legendäre Box-Kommentator Matthias Preuss ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Wie sein ehemaliger Arbeitgeber "Bild" berichtet, starb der Sportreporter nach einer schweren Krankheit und wurde bereits am Sonntag leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Preuss begleitete die Boxwelt seit rund 35 Jahren und kommentierte unter anderem Kämpfe der unvergessenen Weltmeister Evander Holyfield (61), Roy Jones junior (55), Mike Tyson (57) oder Riddick Bowe (57) aus Las Vegas.

In seiner langen Karriere arbeitete "Matze" neben seiner Tätigkeit bei der "Bild"-Zeitung unter anderem für die ehemaligen TV-Sender DSF (heute Sport1) und Premiere (heute Sky bzw. Wow). Auch das namhafte Boxsport-Portal "boxen1.com" bestätigte den Tod von Preuss und sprach in einer Meldung von einer "Kommentatoren-Legende", die "unsterblich und unersetzbar" sei. Preuss hinterlasse eine Lücke, die kaum zu füllen sei. Man sei "in tiefer Trauer und vollkommen erschüttert vom plötzlichen Tod".

Preuss konzentrierte sich in seiner Arbeit auf das Boxen, Kickboxen und Thaiboxen und galt in diesen Bereichen als absoluter Fachmann, der sich minutiös auf die Kämpfer vorbereitete und regelmäßig mit profundem Detailwissen glänzte.

Matthias "Matze" Preuss kommentierte auch für Stefan Raab

In den Jahren 2001 und 2007 kommentierte er außerdem die beiden Showkämpfe zwischen dem Entertainer Stefan Raab (57) und der ehemaligen Profiboxerin Regina Halmich (47) auf ProSieben und wurde somit auch einem Millionen-Publikum außerhalb der Box-Szene ein Begriff. Darüber hinaus saß er im Jahr 2013 auch für die TV-Sendung "Das große Sat.1 Promiboxen" hinter dem Mikrofon, bei der sich unter anderem Daniel Aminati (50), Rocco Stark (37), B-Tight (44), Georgina Fleur (34), Mola Adebisi (51) und Nadja Abd el Farrag (59) in den Ring wagten.