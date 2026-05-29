Musik Boy George möchte den nächsten britischen ESC-Song schreiben

Boy George - October 2023 - Famous - Attitude Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 18:00 Uhr

Der britische Sänger hat große Pläne für den nächsten ESC.

Boy George würde gerne den nächsten britischen Beitrag für den Eurovision Song Contest schreiben.

Der Culture-Club-Sänger trat in diesem Jahr gemeinsam mit SENHIT für San Marino bei dem Musikwettbewerb in Wien an. Mit ihrem Song ‚Superstar‘ schafften es die beiden allerdings nicht, sich im ersten Halbfinale für das ESC-Finale zu qualifizieren. Trotz dieses Rückschlags hätte der ‚Karma Chameleon‘-Interpret gerne eine weitere Chance – diesmal allerdings als Songwriter eines potenziellen Gewinner-Songs für Großbritannien.

Im Gespräch mit Chris Moyles bei ‚Radio X‘ sagte er über seine ESC-Erfahrung: „Ich wollte unbedingt hin, und es war wirklich verrückt. Natürlich hätte ich es gerne ins Finale geschafft, um herauszufinden, ob wir vielleicht null Punkte bekommen hätten oder so.“ Der Musiker fügte hinzu: „Denn genau dafür macht man das doch! Ich wollte wissen: Hätten wir überhaupt Punkte bekommen?“

Anschließend sprach er die langjährige Regel an, wonach Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien automatisch für das Eurovision-Finale qualifiziert sind, da sie zu den größten finanziellen Unterstützern der Europäischen Rundfunkunion gehören. „Aber ich sage jetzt mal etwas leicht Kontroverses: Wenn fünf Länder ohne irgendeinen Auswahlprozess direkt in die Show kommen – wie kann das dann ein Wettbewerb sein? Nur mal so gesagt!“, merkte er an.

Danach brachte sich Boy George selbst als möglicher Kandidat für den nächsten britischen Beitrag ins Gespräch. „Ich würde gerne den britischen Beitrag schreiben. Das wäre etwas, das ich wirklich gerne machen würde. Genau das möchte ich tun, deshalb sage ich es jetzt einfach öffentlich“, erklärte er. Der 64-Jährige wird in diesem Sommer erneut gemeinsam mit SENHIT auf der Bühne stehen – beim Culture-Club-Konzert in Mailand am 9. Juli.

Nach dem Halbfinal-Aus bedankte sich Boy George bei seinen Fans auf X und schrieb: „Wenn ihr für uns abgestimmt habt – vielen Dank. Ich war traurig, dass wir es nicht ins Finale geschafft haben, aber meine Eurovision-Erfahrung war fantastisch. Ich würde keine einzige Minute davon missen wollen.“