Stars Boy George nennt Paloma Faith ein ‚matschiges Sandwich‘ nach ihrer Stellungnahme im Macklemore-Streit

Boy George at David Bowie You are not alone - London - April 2026 - Outside Org BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 18:00 Uhr

Boy George nennt Paloma Faith ein 'matschiges Sandwich' nach ihrer Stellungnahme im Macklemore-Streit.

Boy George hat Paloma Faith als „matschiges Sandwich“ bezeichnet, nachdem sie sich in die Kontroverse um Macklemores „Free Palestine“-Aufruf eingemischt hat.

Macklemore sorgte weltweit für Schlagzeilen, als er am Freitag (04. September) bei Ed Sheerans ‚Loop‘-Tour im MetLife Stadium in New Jersey auf die Bühne ging und zum Publikum sagte: „Einer der Gründe, warum ich auf dieser Tour dabei sein wollte, ist, dass ich hier auf Bühnen in ganz Amerika stehen und zwei Worte sagen wollte, die mir sehr am Herzen liegen: ‚Free Palestine‘. Ich sage es noch einmal: ‚Free Palestine‘!“ Seine Worte lösten Empörung aus, unter anderem teilte Pink einen Beitrag, der den Rapper für seine Äußerungen kritisierte. Nun hat sich auch Boy George, Frontmann von Culture Club, in die Diskussion eingeschaltet.

Er bezog sich dabei auf seine ‚The Voice‘-Kollegin Paloma Faith, die Macklemore als ihren „Helden“ bezeichnet hatte. Auf X (ehemals Twitter) schrieb Boy George: „Was @macklemore betrifft, ist es wichtig zu betonen, dass Parolen wie ‚Free Palestine‘ den Anschein von moralischem Mut erwecken, ohne dass viel politisches Wissen erforderlich ist.“ Mit Blick darauf, dass Ed Sheeran sich bisher nicht zur Kontroverse geäußert hat, fuhr er fort: „@edsheeran hat offenbar kein Rückgrat. Und was @Palomafaith betrifft – ihr dummes, tugendhaftes Kreischen vor Freude über Mackle-bore: Sie ist etwa so politisch wie ein matschiges Thunfisch-Sandwich.“ Boy George, der im Juli einen pro-israelischen Reggae-Song veröffentlicht hatte, fügte hinzu: „Bei der ganzen Sache wird mir übel.“

George und Paloma Faith hatten bekanntlich bereits eine öffentliche Auseinandersetzung bei ‚The Voice UK‘, bei der er sie als „extrem unhöflich“ bezeichnete. Als jemand auf X fragte, ob er und Paloma immer noch „dicke Freunde“ seien, antwortete Boy George kryptisch: „Alle Showbusiness-Beziehungen sind nur so tief wie ein Pailletten-Kleid!“