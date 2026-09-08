Stars Pink kritisiert Macklemore nach dessen ‚Free Palestine‘-Aufruf bei Ed Sheerans Konzert

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Bang Showbiz | 08.09.2026, 11:00 Uhr

Pink kritisiert Macklemore nach dessen 'Free Palestine'-Aufruf bei Ed Sheerans Konzert.

Pink hat sich gegen Macklemore gestellt, nachdem der Rapper weltweit für Kontroversen sorgte, als er bei einem aktuellen Konzert „Free Palestine“ rief.

Der Sänger von ‚Thrift Shop‘ machte Schlagzeilen, als er am Freitag (04. September) bei Ed Sheerans ‚Loop‘-Tour im MetLife Stadium in New Jersey auf die Bühne ging und zum Publikum sagte: „Einer der Gründe, warum ich auf dieser Tour dabei sein wollte, ist, dass ich hier auf Bühnen in Stadien in ganz Amerika stehen und zwei Worte sagen wollte, die mir sehr am Herzen liegen: Free Palestine. Ich sage es noch einmal: Free Palestine! Ich möchte, dass diese Worte laut und deutlich sind, damit die Menschen in Gaza bis hin zum besetzten Westjordanland wissen, dass wir sie nicht vergessen haben.“

In den sozialen Medien hagelte es Kritik an Macklemore, und Pink ist die neueste Prominente, die sich gegen die Äußerungen des Rappers stellt. Obwohl sie sich nicht direkt äußerte, teilte Pink eine Instagram-Story von StopAntisemitism, auf der stand: „Schrecklich – jüdische Fans haben Tickets gekauft, um Ed Sheeran am Freitagabend in New Jersey singen zu hören, nicht um von Macklemores anti-israelischer Propaganda überfallen zu werden“, hieß es in der Bildunterschrift des ursprünglichen Beitrags. „Stattdessen betrat Macklemore in einem Keffiyeh die Bühne, rief ‚Free Palestine‘, beschuldigte Israel fälschlicherweise eines ‚Völkermords‘ und verwandelte eine Mainstream-Veranstaltung in ein politisches Desaster gegen den jüdischen Staat. Die Konzertbesucher verdienen Entschuldigungen und Rückerstattungen.“

Nach seinen anfänglichen ‚Free Palestine‘-Bemerkungen am Freitagabend stellte Macklemore dann seinen Song ‚Hind’s Hall‘ vor und erklärte, dass das Lied „von der Tapferkeit der Studenten der Columbia University inspiriert“ sei, die eine Protestbewegung anführten, „die die ganze Welt mobilisierte“. Er sagte, sie hätten „Herzen geöffnet, mich eingeschlossen“. Er bezog sich dabei auf das ‚Gaza Solidarity Encampment‘, das im April 2024 stattfand und bei dem die Studenten ein Protestcamp organisierten, um von der Universität zu fordern, sich für ein Ende des Krieges zwischen Palästina und Israel einzusetzen. Macklemore fuhr fort: „Also danke an die Studenten, die ihr Diplom riskiert haben, die ihr Studiengeld riskiert haben, die ihre Stipendien riskiert haben, die aufgestanden und ‚Nein‘ gesagt haben. ‚CUAD‘-Studenten, ‚Students for Justice in Palestine‘ und ‚Jewish Voice for Peace‘: Danke, Leute.“

Macklemores Äußerungen führten zu massiver Kritik von Musikfans, von denen einige sogar eine Petition starteten, um ihn von Ed Sheerans Tour zu entfernen. Bei dem nächsten Konzert am Samstagabend sagte Macklemore dann: „An alle meine jüdischen Brüder und Schwestern: Kritik an Israel, Kritik an der Apartheid, gegen Völkermord zu sein, ist in keiner Weise eine Kritik an euch. Meine Botschaft gilt dem Frieden; Liebe für alle Menschen, die mit Würde, Respekt und Gleichberechtigung behandelt werden sollen.“ Er schien auch auf seine Kritiker zu reagieren, indem er ein Video seiner Rede vom Freitag auf Instagram teilte und in der Bildunterschrift schrieb: „Dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen, sollte nie kontrovers sein.“