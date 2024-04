Was geschah auf ihrem Weingut? Angelina Jolie erhebt neue Gewaltvorwürfe gegen Brad Pitt Ihre Ehe ist längst vorbei. Der juristische Streit zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie tobt immer noch. Jetzt wirft Jolie ihrem Ex-Mann vor, bereits vor jenem Flug 2016, der das Ende der Ehe markiert, gegen sie handgreiflich geworden zu sein. Was ist in Frankreich wirklich passiert?