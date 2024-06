Neuer Look in New York City Bradley Cooper überrascht mit ungewöhnlichem Bart-Style

Bradley Cooper mit seinem neuen Bart in New York City. (dr/spot)

SpotOn News | 11.06.2024, 12:45 Uhr

Vom klassischen Vollbart zum Fashion-Statement! Der US-Schauspieler Bradley Cooper wurde mit einem neuen und vor allem mutigen Bart-Style in New York City gesichtet.

Der US-amerikanische Schauspielstar Bradley Cooper (49) hat am Montag in New York City mit einem völlig neuen Look überrascht. Dort wurde er von einem Fotografen auf offener Straße mit einem seltenen und vor allem mutigen Bart-Style abgelichtet. Wie unter anderem das "People"-Magazin berichtete, war Cooper noch am Freitag zuvor mit einem kompletten Vollbart gesehen worden. Seine neue Frisur im Gesicht muss also über das Wochenende entstanden sein. Das Besondere dabei: Die Kinnpartie ist fast komplett rasiert und somit von der Behaarung ausgespart – ein ungewöhnlicher Schritt. Die Wangen, Koteletten und den Schnurrbart stutzte er zudem deutlich.

Cooper war am Montag gemeinsam mit seiner Tochter Lea (7) in der US-Metropole unterwegs und schlenderte teils Hand in Hand mit seinem Nachwuchs durch die Straßen, wie darüber hinaus die britische "Daily Mail" schreibt. Für seinen Ausflug wählte Cooper außerdem ein lässiges, schwarzes Button-up-Hemd mit auffälligen, weißen Stickereien, bei dem er die obersten Knöpfe offen ließ. Dazu kombinierte er eine schlichte dunkle Sonnenbrille, eine klassische, leicht verwaschene Blue-Jeans und weiß-schwarze Nike-Air-Jordan-Sneakers. Seine Tochter Lea stammt aus seiner langjährigen Beziehung mit seiner Ex-Freundin, dem russischen Model Irina Shayk (38), mit der er von 2015 bis zur Trennung im Jahr 2019 liiert war.

Bradley Cooper ist seit Herbst 2023 mit Gigi Hadid zusammen

Bradley Cooper, der insgesamt bereits zwölf Mal für den Oscar nominiert war, den Preis aber noch nie gewinnen konnte, ist seit Herbst 2023 mit dem amerikanischen Model Gigi Hadid (29) liiert. Der Schauspieler war obendrein von 2006 bis 2007 mit der Schauspielerin Jennifer Esposito (51) verheiratet. Zudem führte er eine fast zwei Jahre andauernde Beziehung mit seiner Kollegin Renée Zellweger (55).