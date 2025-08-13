Stars Brandon Blackstock: Beziehung mit Kelly Clarksons Ex-Assistentin

Im Nachruf des verstorbenen Ex-Musikmanagers steht zu lesen, dass er vor seinem Tod eine Beziehung mit der ehemaligen Assistentin seiner geschiedenen Frau führte.

Brandon Blackstock war Berichten zufolge zum Zeitpunkt seines Todes in einer Beziehung mit der ehemaligen Assistentin von Kelly Clarkson.

Der 48-jährige Musikmanager, der von 2013 bis 2020 mit Clarkson verheiratet war, starb am 7. August nach einem kräftezehrenden Kampf gegen schwarzen Hautkrebs. Ein neu veröffentlichter Nachruf nennt Brittney Marie Jones als seine „wunderschöne und liebevolle Partnerin im Leben und im Beruf“. Der Nachruf, der auf buttefuneralhome.com veröffentlicht wurde, lautet: „Nach über 20 Jahren in der Musikbranche fand Brandon seinen Weg zurück in die Berge und zum Cowboy-Lebensstil, den er sich immer gewünscht hatte. Er fand ein Zuhause und eine Liebe in Butte, Montana. Gemeinsam mit seiner wunderschönen und liebevollen Partnerin im Leben und im Beruf, Brittney Marie Jones, begann Brandon, ein neues Leben aufzubauen, Unternehmen zu gründen und arbeitete unermüdlich daran, ‚Headwaters Livestock Auction‘ zu schaffen, sowie das, was als sein Vermächtnis weiterleben wird: das ‚Valley View Rodeo‘ in Bozeman, Montana.“

Weiter heißt es, Brandon sei „friedlich“ im Kreis seiner Familie zu Hause gestorben: „Narvel Brandon Blackstock ist am Morgen des 7. August 2025 nach einem mutigen und tapferen dreijährigen Kampf gegen den Krebs friedlich zum Herrn heimgegangen. Er war in seinem Zuhause von seiner Familie umgeben, die ihn tröstete und ihn liebevoll in die Arme seiner Großeltern im Himmel übergab, die ihn willkommen hießen.“ Brandon, der mit Kelly Clarkson die Tochter River (11) und den Sohn Remington (9) hat, sowie mit seiner ersten Ehefrau Melissa Ashworth die Tochter Savannah (23) und den Sohn Seth (18), wurde als liebevoller Vater und Großvater gewürdigt.

Im Nachruf steht weiter zu lesen: „Niemals strahlte sein Stern heller als in seiner Rolle als Vater. Nichts war Brandon wichtiger als seine vier wundervollen Kinder Savannah, Seth, River und Remy. Zu sagen, er war hingebungsvoll, klingt klischeehaft. Es ist ein oft überstrapaziertes Wort, aber es ist das richtige Wort. Er war ein hingebungsvoller Vater. Seine vier Kinder waren – und werden immer – seine größte Liebe und sein größtes Vermächtnis sein.“ Auch seine Enkel hätten Brandon zu seinen Lebzeiten die größte Freude bereitet. Außerdem habe der verstorbene Ex-Musikmanager stets seine Träume verfolgt, egal wo er lebte oder arbeitete. „Er veränderte Leben. Er veränderte Gemeinschaften. Er veränderte uns alle“, heißt es abschließend. Laut der britischen Zeitung ‚The Sun‘ zeigte Brittney Jones’ LinkedIn-Profil, dass sie zuvor sowohl als persönliche Assistentin von Blackstock als auch als Assistentin von Kelly Clarkson gearbeitet hatte, während Blackstock die Sängerin managte.