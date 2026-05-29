Stars Kelly Clarkson wird emotional beim Abschied von ihrer Talkshow

Kelly Clarkson - AVALON - Los Angeles - June - 2024 - Daytime Emmy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 09:00 Uhr

Kelly Clarkson war zu Tränen gerührt, als sie über das Ende ihrer TV-Talkshow nachdachte.

Die 44-jährige Sängerin hatte zuvor angekündigt, dass sie ‚The Kelly Clarkson Show‘, die Talkshow, die sie 2019 ins Leben gerufen hatte, einstellen werde, und sie wurde sichtlich emotional, als sie mit Rita Wilson über diese Entscheidung sprach.

Die 69-jährige Wilson sagte zu Clarkson in der Sendung: „Ich möchte nur noch eines sagen, bevor wir zum Ende kommen. Ich möchte dir für die Jahre danken, in denen du deine Show gemacht hast. Ich möchte dir dafür danken, dass du die Spielregeln im Tagesfernsehen buchstäblich verändert hast.“ Sie fügte hinzu: „Die Tatsache, dass du Musik liebst, dass du so viel Musik in die Tagesprogrammgestaltung gebracht hast, dass du deine Stimme, deine Talente und die aller anderen sowie deine unglaubliche Band mit uns geteilt hast.“

Clarkson – die mit ihrem verstorbenen Ex-Ehemann Brandon Blackstock Tochter River (11) und Sohn Remy (9) hat – hatte zuvor in einer Erklärung auf Instagram ihre Pläne bekannt gegeben, die TV-Show zu verlassen. Die Sängerin schrieb: „Ich hatte das große Glück, bei ‚The Kelly Clarkson Show‘ sowohl in Los Angeles als auch in New York mit einer so großartigen Gruppe von Menschen zusammenzuarbeiten.“ Sie sagte, dass es in diesen sieben Staffeln viele wundervolle Momente und Sendungen gegeben habe. Sie sei unendlich dankbar und fühle sich geehrt, mit der besten Band und Crew zusammengearbeitet zu haben, die man sich nur wünschen könne, sowie mit all den talentierten und inspirierenden Menschen, die ihre Zeit und ihr Leben mit ihnen geteilt hätten. Außerdem dankte sie allen Fans, die die Show unterstützt hätten, und NBC, das immer ein so unterstützender und großartiger Partner gewesen sei.

Clarkson verriet, dass sie vorhabe, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, nachdem deren Vater im August im Alter von 48 Jahren verstorben war. „Das war keine leichte Entscheidung, aber diese Staffel wird meine letzte als Moderatorin von ‚The Kelly Clarkson Show‘ sein. Der Rückzug aus dem täglichen Programm wird es mir ermöglichen, meinen Kindern Vorrang zu geben, was sich für diesen nächsten Lebensabschnitt notwendig und richtig anfühlt.“