Stars Seth Rogen: Cast und Crew von ‚The Studio‘ kehrten nur Stunden nach Catherine O’Haras Tod ans Set zurück

Seth Rogen - 83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler erzählt, dass die Erfolgsserie 'The Studio' nach der tragischen Todesnachricht weitergedreht wurde.

Seth Rogen hat verraten, dass Cast und Crew von ‚The Studio‘ nur wenige Stunden, nachdem sie vom Tod von Catherine O’Hara erfahren hatten, wieder an die Arbeit gingen.

Der 44-jährige Schauspieler und Miterschaffer der Serie enthüllte, dass alle Beteiligten der zweiten Staffel beschlossen hätten, in der ersten Drehwoche weiterzuarbeiten, nachdem sie erfahren hatten, dass O’Hara am 30. Januar im Alter von 71 Jahren gestorben war. Im Interview mit der ‚New York Times‘ erklärte er: „Es war die erste Drehwoche. Es war wirklich, wirklich traurig. Wir waren alle zusammen, die gesamte Crew, und jeder liebte sie sehr. Wir wussten nicht, was wir tun sollten, also haben wir einfach weitergedreht.“

Das sei in gewisser Weise tröstlich für alle gewesen. „Ich glaube, die Vorstellung, uns gegenseitig zum Lachen zu bringen und zusammen zu sein, fühlte sich besser an als alles andere, was wir an diesem Tag hätten tun können“, berichtete Rogen. Die Comedy-Serie, die den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen der Filmindustrie gewährt, zeigte O’Hara in der Rolle der ehemaligen Studio-Chefin Patty Leigh, die als Mentorin für Rogens Figur Matt Remick fungiert.

Rogen gab zu, dass er sich in einer schwierigen Situation befand: Einerseits hoffte er, dass O’Hara gesund genug sein würde, um zu ‚The Studio‘ zurückzukehren, andererseits bereitete er sich gedanklich bereits auf die Möglichkeit vor, dass dies nicht mehr möglich sein könnte. „Es war einfach unglaublich traurig. Wir hörten, dass sie krank war. Als wir uns der zweiten Staffel näherten, sprachen wir mit ihr und sie wollte unbedingt zurückkommen“, erzählte er. „Ganz ehrlich: Tief in unserem Hinterkopf dachten wir: ‚Wir hoffen, dass sie es schafft, aber wir wissen nicht, ob sie dazu in der Lage sein wird.'“

Rogen betonte, dass der ‚Schitt’s Creek‘-Star für das Team die Wunschbesetzung schlechthin gewesen sei. „Für uns war sie so lustig, wie ein Mensch nur sein kann. Mit ihr in der ersten Staffel arbeiten zu dürfen, hat uns zusätzlich motiviert, ihr gerecht zu werden und eine Serie zu machen, die ihren Ansprüchen entspricht“, verriet er.