Stars Brian Austin Green: Nicht jeder Kampf muss gekämpft werden

Brian Austin Green - Avalon - Los Angeles - Fox Summer Party - August 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 08:00 Uhr

Brian Austin Green hat gelernt, als Co-Elternteil „die Kämpfe zu wählen“.

Der 50-jährige Schauspieler, der mit seiner Ex-Frau Megan Fox die Kinder Noah (11), Bodhi (10) und Journey (7) hat, hat darauf bestanden, dass er seine Kinder immer zu seiner „Nummer eins“ im Leben mache.

Auf die Frage nach seiner Herangehensweise an die gemeinsame Elternschaft sagte Brian gegenüber ‚E! News‘: „Das Wichtigste ist immer, dass sich alles um die Erfahrung der Kinder dreht.“ Der ‚Beverly Hills, 90210‘-Star hat auch einige andere wichtige Lektionen über Co-Elternschaft gelernt. Brian, der zwischen 2010 und 2021 mit Megan verheiratet war, erklärte: „Die Person, mit der du zusammen warst und von der du jetzt getrennt bist… Ihr seid aus einem bestimmten Grund getrennt, weil ihr euch nicht verstanden habt. Ihr könnt also nicht erwarten, dass ihr dann im Nachhinein mit der Erziehung eurer Kinder zurechtkommt. Man muss also entscheiden: ‚Okay, es geht nicht mehr darum, dass wir miteinander auskommen. Es geht darum, dass wir gemeinsam Eltern sind, was eine ganz andere Situation ist.‘“

Brian hat auch die Kinder Kassius (21) mit Vanessa Marcil und Zane (22 Monate) mit seiner Verlobten Sharna Burgess. Letztes Jahr beschrieb Sharna die Mutterschaft als eine „perfekte und einschüchternde“ Erfahrung. Die Tänzerin schrieb damals auf Instagram: „Ich liebe es, Mutter zu sein, mehr als alles andere, und mit Bri Eltern zu sein, ist alles, was ich mir jemals hätte wünschen können.“