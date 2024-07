Stars Shannen Doherty: Stars zollen ihr Tribut

Shannen Doherty at 2019 Hero Dog Awards Beverly Hills Oct 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2024, 08:00 Uhr

Brian Austin Green weiß nicht, wie er den Tod von Shannen Doherty „verarbeiten“ soll.

Der 50-jährige Schauspieler spielte in den 1990er-Jahren an der Seite von Shannen, die am Samstag (13. Juli) im Alter von 53 Jahren nach einem langen Kampf gegen Krebs verstarb, in der Erfolgsserie ‚Beverly Hills, 90210‘ mit und zollte seinem ehemaligen Co-Star Tribut, als er ihr für die jahrelange Unterstützung dankte.

Brian schrieb auf Instagram: „Shan. Meine Schwester… Du hast mich durch alles hindurch geliebt. Du warst ein großer Teil meines Verständnisses von Liebe. Ich werde dich mehr vermissen, als ich im Moment verarbeiten kann. Danke für das Geschenk von dir.“ Zu den weiteren ‚90210‘-Stars, die Shannen Tribut zollten, gehörte die Cindy Walsh-Darstellerin Carol Potter, die sagte, dass sie über den Tod ihrer Leinwandtochter „schockiert und traurig“ sei. Sie schrieb: „Schockiert und traurig über die Nachricht von Shannon Dohertys Tod. Was für eine Reise sie hinter sich hat! Zu früh gegangen. Während der gesamten Zeit blieb sie sich treu und gab uns ein Beispiel für Mut und Ausdauer im Angesicht ihres eigenen Todes. Möge sie in Frieden ruhen.“

Jason Priestley, der in der Teenie-Dramaserie Shannens Zwillingsbruder Brandon spielte, erinnerte sich an Shannen als „Naturgewalt“, als er ihren Lieben sein Beileid aussprach. Er schrieb: „Schockiert und traurig, vom Tod meiner Freundin Shannen zu hören. Sie war eine Naturgewalt und ich werde sie vermissen. Sie sendet ihrer Familie in dieser dunklen Zeit Liebe und Licht.“

Shannen unterzog sich Ende letzten Jahres einer Operation, um einen Gehirntumor zu entfernen, den sie Bob genannt hatte, und damals hatte sie unermüdlich daran gearbeitet, ihre motorischen Fähigkeiten wiederzuerlangen. Sie erklärte, dass sie „nicht aufgeben“ werde. Im Podcast ‚Let‘s Be Clear with Shannen Doherty‘ schilderte sie ihre gesundheitlichen Probleme und bestand noch im November 2023 darauf, dass sie mit dem Leben „noch nicht fertig“ sei. Sie sagte: „Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Kreieren. Ich bin noch nicht fertig damit, die Dinge hoffentlich zum Besseren zu verändern.“