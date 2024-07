Auftritt in Clip Neues Musikvideo von MGK: Megan Fox verwirrt mit Babybauch

Megan Fox und Machine Gun Kelly führen seit 2020 eine On-off-Beziehung. (eyn/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 22:35 Uhr

Die Beziehung von Megan Fox und Machine Gun Kelly ist ein Auf und Ab. Im neuen Musikvideo ihres einstigen Verlobten sorgt die Schauspielerin jetzt für Verwirrung: Sie spielt eine schwangere Frau.

Am 26. Juli hat Machine Gun Kelly (34) zusammen mit Jelly Roll (39) ein Musikvideo zu seinem neuen Song "Lonely Road" veröffentlicht. Viel mehr als das Lied sorgt allerdings der dazugehörige Clip für Aufsehen, der auf YouTube hochgeladen wurde: Darin hat Megan Fox (38), die seit Jahren eine On-off-Beziehung mit MGK führt, einen Auftritt als schwangere Frau.

In dem Video spielen Colson Baker, wie Machine Gun Kelly mit bürgerlichem Namen heißt, und Jelly Roll zwei Männer, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Megan Fox schlüpft in die Rolle von MGKs hochschwangerer Frau und zeigt sich mit einem großen Babybauch, den ihr Partner immer wieder küsst. Am Ende des Videos hat die Schauspielerin dann ein Baby auf dem Arm, das sie liebevoll streichelt.

Fans vermuten Schwangerschaftsverkündung

Auf Instagram, wo MGK den Clip ebenfalls teilte, überschlagen sich die Gerüchte wegen des Auftritts. "Warte, warte. Ist Megan wieder schwanger?!", "Ist das eine Schwangerschaftsverkündung?" und "Wir müssen wissen, was ist los!? Bekommst du ein Baby!?", lauten nur einige der aufgeregten Kommentare.

Besonders das Ende des Videos sorgt für Spekulation. Im Abspann werden alle Beteiligten an dem Musikvideo genannt. Neben Machine Gun Kelly, Megan Fox, Jelly Roll und dessen Frau Bunnie Xo, die im Video wiederum die Rolle seiner Partnerin übernimmt, ist auch von einem Baby die Rede. "Wir stellen euch vor: Baby Violet Leika", ist in den Credits zu lesen.

Megan Fox erlitt Fehlgeburt

Megan Fox ist bereits Mutter von drei Söhnen, die sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) hat. Dass sie sich mit ihrem neuen Partner Machine Gun Kelly ebenfalls Nachwuchs wünschte, ist kein Geheimnis. Im November 2023 machte Fox die traurige Nachricht publik, dass sie vor einiger Zeit eine Fehlgeburt erlitten hatte. Das sei für sie und den Musiker "sehr schwierig" gewesen, berichtete sie während eines Auftritts bei "Good Morning America".

Der Beziehungsstatus von Megan Fox und Machine Gun Kelly gibt aktuell Rätsel auf. Die beiden waren seit 2020 in einer Beziehung, zwei Jahre später gaben sie ihre Verlobung bekannt. Im vergangenen März erklärte der "Transformers"-Star jedoch, dass die Verlobung bereits 2023 gelöst wurde und sie sich aktuell nicht weiter zu ihrem Liebesleben äußern wolle. Dennoch wurde das (Ex-)Paar danach immer wieder gemeinsam gesehen.