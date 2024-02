Brian Wilson, kreativer Kopf der Beach Boys, ist an Demenz erkrankt. Nach dem Verlust seiner Frau und Managerin unternimmt sein Team jetzt rechtliche Schritte, um ihm die bestmögliche Pflege zu gewährleisten.

Brian Wilson (81) ist an Demenz erkrankt. Der als kreative Kopf der Beach Boys bekannte Musiker soll laut Gerichtsdokumenten, die "The Blast" vorliegen, nicht mehr in der Lage sein, sich um sich selbst zu kümmern und seine Krankheit zu behandeln.

Bis vor Kurzem hatte sich Wilsons Frau und langjährige Managerin Melinda Ledbetter um ihren kranken Mann gekümmert. Sie ist im vergangenen Monat im Alter von 77 Jahren gestorben. Melinda hatte Wilson auch durch die psychische Krankheit begleitet, laut "People" nannte er sie seine "Gesundheits-Managerin". Nun wird befürchtet, dass Wilson nicht in der Lage sein wird, "der Verabreichung von Medikamenten einzuwilligen, die für die Pflege und Behandlung von neurokognitiven Störungen (einschließlich Demenz) geeignet sind", wie es in den Dokumenten heißt.

Da in der Patientenverfügung kein Nachfolger für Melinda aufgeführt sei, beantrage das Team von Wilson bei Gericht die Ernennung eines Vormundes. Diesen Job wollen künftig zwei langjährige Vertreter des Musikers übernehmen: LeeAnn Hard ist Wilsons langjährige Business-Managerin, Jean Sievers Wilsons langjähriger Pressesprecher.

Die Pläne für eine Vormundschaft wurden auf Social Media und der Website des Musikers bestätigt. Dort heißt es, die Entscheidung sei "nach sorgfältiger Überlegung und Beratung zwischen Brian, seinen sieben Kindern, Gloria Ramos und Brians Ärzten (und im Einklang mit den von Brian und Melinda eingeführten familiären Abläufen)" getroffen worden. Ramos ist Wilsons Haushälterin.

we are confirming that longtime Wilson family representatives LeeAnn Hard and Jean Sievers will serve as Brian’s co-conservators of the person.

This decision was made to ensure that there will be no extreme changes to the household and Brian and the children living at home will

