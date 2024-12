Heftige Reaktion „Bridgerton“: So reagierte Nicola Coughlans Mutter auf Sex-Szenen

Nicola Coughlans freizügige Szenen stießen bei ihrer eigenen Mutter auf Ablehnung. (lau/spot)

SpotOn News | 15.12.2024, 15:07 Uhr

Serienstar Nicola Coughlan zeigte in der aktuellen "Bridgerton"-Staffel viel Haut. Bei der Mutter der irischen Darstellerin hat das eine eindeutige Reaktion ausgelöst.

In der zurückliegenden dritten "Bridgerton"-Staffel stand die irische Darstellerin Nicola Coughlan (37) ganz im Mittelpunkt der Geschichte. Schließlich kam die von ihr gespielte Figur Penelope im Lauf der neuen Episoden Luke Newtons (31) Colin Bridgerton näher, was auch zu einigen denkwürdigen Liebes- und Sex-Szenen führte. Für ihr Spiel wurde Coughlan von der weltweiten "Bridgerton"-Fangemeinde gefeiert. Nur eine Person fand daran ganz offenbar kein Gefallen: ihre Mutter. Das verriet die 37-Jährige vor wenigen Tagen laut "London Evening Standard" in der "Graham Norton Show".

"Bridgerton"-Star bekam Ärger wegen Sex-Szenen

"Meine Mutter war so wütend auf mich wegen dieser Szenen – als ob sie meine Schuld wären", sagte sie bei dem Auftritt. Schon vor dem Start von Staffel drei hatte Coughlan im April dieses Jahres gegenüber dem Radiosender SiriusXM Hits 1 enthüllt, dass sie eine alternative, jugendfreie Schnittfassung der Staffel von Netflix erhalten hätte, eben um diese ihrer Familie präsentieren zu können. Ganz offenbar hat ihre Mutter in der Zwischenzeit jedoch das auf Netflix veröffentlichte Material zu Gesicht bekommen.

Was bereits über Staffel vier der Netflix-Serie bekannt ist

In der bereits bestätigten, vierten "Bridgerton"-Staffel wird Coughlan wiederum mit von der Partie sein, jedoch nicht mehr als zentrale Hauptfigur. Dieses Mal geht es stattdessen um Benedict Bridgertons (Luke Thompson, 36) Suche nach der großen Liebe. Als seine zukünftige Herzensdame Sophie ist bereits die australische Schauspielerin Yerin Ha (29) gecastet worden. Auch der ehemalige "Harry Potter"-Star Katie Leung (37) gehört zum Cast. Leung, die in der Romanverfilmung Ravenclaw-Schülerin Cho Chang verkörperte, wird bei "Bridgerton" Sophies Stiefmutter Lady Araminta Gun spielen.

Coughlan und Newton bleiben der Netflix-Serie allerdings auch in Staffel vier erhalten. Ihre Rückkehr haben sie bereits bei Promo-Auftritten zu den im Sommer erschienenen Episoden bestätigt.