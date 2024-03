Musik Elton John: Neue Musik schon in Arbeit Sir Elton John arbeitet Berichten zufolge an neuer Musik. Der 76-jährige Pop-Star beendete kürzlich seine ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour und zog sich nach mehr als 50 Jahren vom Touren zurück, aber Insider behaupten nun, dass der ‚Candle in the Wind‘-Sänger an einem „streng geheimen“ neuen Album arbeite, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden könnte. […]