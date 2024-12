Musik Bring Me The Horizon: Längere Pause

BRING ME THE HORIZON - BRITs 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2024, 11:00 Uhr

Die Band braucht eine ausgedehnte Auszeit, um ihre Batterien aufzuladen.

Bring Me The Horizon machen eine ausgedehnte Auszeit, um ihre „Batterien aufzuladen“.

Die ‚Kool-Aid‘-Interpreten haben seit Jahren keine richtige Pause gehabt. Frontmann Oli Sykes ist deshalb überzeugt davon, dass es aktuell wichtig sei, eine längere Zeit ohne Konzerte und anderweitige Auftritte zu haben, um neue Kreativität zu finden. Der 38-jährige Rocker gibt zu, dass er sich „ausgebrannt“ fühle, nachdem die Band zuletzt non-stop unterwegs war und ihre ‚Post Human‘-Serie mit ‚Post Human: Survival Horror‘ aus 2020 und ‚Post Human: Nex Gen‘ im Mai dieses Jahres auf den Markt brachte. Für die nächste Ausgabe der Reihe brauchen die Musiker demnach erstmal etwas Ruhe, bevor sie eine „neue Ära“ einleiten können.

Im Gespräch mit ‚NME‘ verriet Oli auf die Frage, ob eine Pause nötig ist: „Ich denke schon. Wir brauchen Zeit, um unsere Batterien aufzuladen und etwas Zeit für uns zu haben, denn das hatten wir nicht. Das letzte Mal, dass wir stoppten, war durch den Lockdown erzwungen. Und sogar dann waren wir noch unterwegs und machten Sachen. Es fühlt sich nicht so an, als hätte die Band eine bedeutende Auszeit gehabt. Es wird einen Punkt geben, an dem die Band und ihre Kreativität davon betroffen sind. Ich bin verschwunden und habe mit einigen Produzenten an neuen Sachen für das Album gearbeitet und ich bin nach ‚Next Gen‘ und dieser Welt einfach so ausgebrannt, dass ich wirklich einen richtigen Schnitt brauche, um den Staub rieseln zu lassen. Es geht nicht nur um die Musik: Die Geschichte und die Sage sind so wichtig und bedeutend geworden. Wenn ich nicht aufhöre und etwas Perspektive gewinne, um das große Ganze zu sehen, dann wird alles davon betroffen sein.“