Musik BRIT Awards: Weitere Acts sind bekannt

Rema - singer - BRIT Awards 2024 - FEB24 - DawBell BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 14:00 Uhr

Der nigerianische Afrowave-Superstar Rema und die Neo-Soul-Band Jungle aus London werden bei den BRIT Awards 2024 mit Mastercard auftreten.

Die beiden Acts gesellen sich zu den bereits bestätigten Performern Dua Lipa, Kylie Minogue und RAYE, die am Samstag, den 2. März, im The O2 in London auf der Bühne stehen werden. Beide erhalten in diesem Jahr ihre ersten BRIT-Nominierungen. Jungle sind für die Gruppe des Jahres nominiert, während Rema für seine Single ‚Calm Down‘, die in den britischen Charts die Top 5 erreichte, für den internationalen Song des Jahres nominiert ist.

Über seinen bevorstehenden Auftritt sagte Rema: „Ich fühle mich geehrt, in diesem Jahr zu The O2 zurückzukehren, um bei den BRIT Awards aufzutreten.“ Jungle – bestehend aus Josh Lloyd-Watson und Tom McFarland – sagten ebenfalls: „Es ist eine Ehre für uns, bei den diesjährigen BRIT Awards auftreten zu dürfen. Wir freuen uns sehr, Teil eines so großartigen Schaufensters für britische Musik zu sein.“

Rema aus Benin-Stadt ist erst kürzlich zum globalen Superstar aufgestiegen. Im Jahr 2023 besuchte Rema fast fünfundzwanzig europäische Länder und unzählige Bundesstaaten in ganz Amerika, um dort aufzutreten, und er krönte das Jahr mit einer ausverkauften Headliner-Show in der O2 Arena, seinem bisher größten Konzert. Er war der erste afrikanische Künstler, der eine Milliarde Streaming-Songs auf Spotify hatte, gewann den allerersten ‚Best Afrobeats‘-Award bei den MTV VMAs und ist nun der am längsten in den Billboard Top 100 Charts verbleidende afrikanische Künstler. Außerdem bekam er einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als erster Künstler, der die Nummer eins der MENA-Charts erreichte. ‚Calm Down‘ war nicht nur ein Hit in Großbritannien, sondern erreichte auch Platz 5 der Billboard Hot 100 und wurde weltweit einmal mit Gold, sechsmal mit Diamant und neunmal mit Platin ausgezeichnet.