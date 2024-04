Stars Britney Spears: Sie wird nie Gerechtigkeit bekommen

Britney Spears - 2016 Billboard Music Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2024, 08:00 Uhr

Britney Spears sagt, dass es „wahrscheinlich nie“ Gerechtigkeit für die Art und Weise geben wird, wie ihre Familie sie behandelt hat.

Die 42-jährige Pop-Ikone gewann die Kontrolle über ihr Vermögen und andere Aspekte ihres Lebens zurück, als eine von ihrem Vater Jamie Spears geleitete Vormundschaft im Jahr 2021 beendet wurde. Doch obwohl sie kürzlich ihren Streit über die Anwaltskosten mit ihm beigelegt hat, hat sie ihre Probleme mit Rückenschmerzen verglichen und ihre Familie dafür kritisiert, dass sie nie etwas getan habe, als sie litt.

Auf Instagram schrieb Britney: „Ich hatte eigentlich Recht mit den Nervenschäden in meinem Rücken. Ich muss jetzt jeden Tag meines Lebens Akupunktur machen. Worte und zu intensives Nachdenken machen es noch schlimmer. Wenn die Leute nur wüssten, wie ich einmal zu meiner eigenen Tür kriechen musste. Meine Familie hat mich verletzt. Es hat keine Gerechtigkeit gegeben und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Die Leute, die da saßen und absolut nichts taten, kommen einfach so davon.“

Die ‚…Baby One More Time‘-Hitmacherin denkt nun, dass es „unsicher“ wäre, Jamie und ihre Mutter Lynne (68) persönlich zu treffen, obwohl sie über Instagram kommunizieren und sie sich danach sehnt, in ihre Heimatstadt Kentwood, Louisana, zurückzukehren. Sie wisse aber, dass sie nicht zurückkehren kann. Sie sagte: „So wie ich erzogen wurde, wurde mir immer beigebracht, was richtig und falsch ist. Aber genau die beiden Menschen, die mich mit dieser Methode erzogen haben, haben mir so wehgetan. Ich bin so glücklich, hier zu sein. Es ist komisch, denn bis heute habe ich es ihnen nicht von Angesicht zu Angesicht gesagt. Ich schreibe über IG, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht sicher sein wird, wenn ich sie jemals von Angesicht zu Angesicht sehe. Das Kind in mir weiß, dass sie zerstört werden würden, und das ist es im Grunde. Ich vermisse mein Zuhause in Louisiana und ich wünschte, ich könnte es besuchen, aber sie haben alles genommen.“