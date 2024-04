Bei "Dolce & Gabbana"-Event in Mailand Cher und Alexander Edwards zeigen sich im schwarz-weißen Partnerlook Lachend und Händchen haltend haben Cher und Alexander Edwards in Italien für die Fotografen posiert. Und auch beim Outfit war sich das Paar einig: Beide wählten für ein „Dolce & Gabbana“-Event in Mailand Kleidung in schwarz-weiß.