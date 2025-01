Stars Broadway-Star Idina Menzel: Deshalb kommt sie sich wie eine „Schwindlerin“ vor

Idina Menzel - November 2019 - Getty Images - Frozen 2 European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin will Frauen ein starkes Vorbild sein - aber das klappt nicht immer.

Idina Menzel gesteht, dass sie sich manchmal wie eine „Schwindlerin“ fühlt.

Die Schauspielerin gewann einen Tony Award, als sie 2003 in der Broadway-Produktion von ‚Wicked‘ die Rolle der Elphaba spielte. Ein Jahrzehnt später erlangte sie weiteren Ruhm, als sie die Elsa in Disneys ‚Die Eiskönigin‘ verkörperte. Nun gesteht die 53-Jährige, dass sie mit dem Gedanken zu kämpfen hat, sich als Galionsfigur für die Stärkung von Frauen zu sehen.

„Es fühlt sich manchmal unaufrichtig an, Empowerment und Selbstwertgefühl zu repräsentieren, wenn es Tage gibt, an denen ich nicht aus dem Bett komme“, räumt sie im Gespräch mit der Zeitung ‚New York Times‘ ein.

Trotzdem blickt Idina selbstbewusst auf ihre Karriere zurück. „Ich bin wirklich stolz auf das, was ich erreicht habe, und ich bin wirklich stolz darauf, dass es generationsübergreifend war und dass ich diese Fans von ‚Rent‘ gewonnen habe, die jetzt Kinder haben und deren Kinder jetzt ‚Die Eiskönigin‘ sehen. Ich habe das Gefühl, dass wir alle zusammen aufgewachsen sind“, erzählt sie.

Die ‚Verwünscht‘-Darstellerin gesteht, dass sie sich ihre Rollen nie selbst ausgesucht, sondern aus der Not heraus angenommen hat. „Ich musste für all diese Rollen vorsprechen. Ich habe sie mir nicht ausgesucht – ich brauchte einen Job“, erklärt sie. „Und doch, vielleicht ziehe ich sie irgendwie an. Es sind wilde Frauen, aber ich habe keine Angst, sie manchmal sehr zerbrechlich zu machen.“

Idina sieht Parallelen zwischen ihren Charakteren und sich selbst. „Es sind auch Frauen – besonders Elphaba und Elsa – die Angst vor ihrer Macht haben. Sie haben Angst, dass sie den Menschen zu viel sind und dass ihre Macht den Menschen schaden könnte. Und ich glaube, ich fühle mich in meinem Leben auch oft so. Ich bin zu groß. Zu laut…“, enthüllt der Star.