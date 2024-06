Stars Brooke Shields: So selbstbewusst wie nie

Brooke Shields - Mother of the Bride screening 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2024, 08:00 Uhr

Die 'Die blaue Lagune'-Darstellerin genießt es, 59 zu sein.

Brooke Shields fühlt sich heute wohler in ihrem Körper als in jüngeren Jahren.

Die Schauspielerin verrät, dass sie sich energiegeladener und selbstbewusster als je zuvor fühlt. „Ich bin jetzt jugendlicher als ich es in meiner Jugend war. Meine Energie, mein Selbstvertrauen, mein Mangel an Selbstverurteilung. Die negativen Filme, die ich [in meinem Kopf] abgespielt habe… sie spielen nicht mehr. Sie sind alle überspielt“, erklärt die 59-Jährige gegenüber dem ‚Allure‘-Magazin.

In jungen Jahren habe sie den Druck gespürt, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen. „Ich habe einen großen Teil meines Lebens damit verbracht, einer Erwartung gerecht zu werden, die an mich gestellt wurde. Ich bin nicht gut genug, weil ich nicht so aussehe, oder das ist es, was ich tun muss“, schildert sie.

Die ‚Die blaue Lagune‘-Darstellerin zählt auf: „‚Du hast nie auf dem Laufsteg gearbeitet, Brooke, weil du so sportlich bist“ – das ist ein Euphemismus für ‚nicht dünn‘. Als Model in jungen Jahren sind das die Botschaften, die man darüber bekommt, was man nicht ist. Dann kommt man in dieses Alter und fängt an, all die Dinge aufzulisten, die man ist. Und das ist so viel ermutigender als die Selbstzerfleischung, die ich gemacht habe.“

Trotzdem ist Brooke nicht gegen Schönheitsoperationen. Die Schauspielerin glaubt, dass sie eine transformierende Wirkung haben können. Auf die Frage, ob sich Menschen einem Facelifting unterziehen sollten, sagte sie: „Warum nicht? Ich habe drei Freundinnen, die die Hälfte davon gemacht haben. Ich habe gesehen, wie es ihr Leben verändert hat.“

Brooke betonte jedoch, dass sie selbst diesen Weg nicht einschlagen wird. „Ich habe im Moment Angst davor, es zu tun“, gab sie zu.