Stars Brooklyn Beckham bekommt Unterstützung von seiner Ex-Freundin

Brooklyn Beckham Dior show June 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.01.2026, 14:00 Uhr

Nun schaltet sich die Ex-Freundin des Beckham-Sprösslings ein.

Brooklyn Beckhams Ex-Freundin enthüllt, dass er das Leben mit seiner berühmten Familie schon immer als „herausfordernd“ empfunden hat.

Der 26-Jährige veröffentlichte Anfang der Woche ein schockierendes Statement über den Kontaktabbruch zu seinen Eltern David und Victoria Beckham. Darin warf er ihnen unter anderem vor, kontrollierend zu sein, ihr öffentliches Image an erste Stelle zu setzen und seine Ehefrau Nicola Peltz Beckham auszugrenzen. Unterstützung erhält er nun von seiner Jugendfreundin Afton McKeith, mit der er als Teenager liiert war.

Afton sagte der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Das ist nicht einfach plötzlich so gekommen. Brooklyn hat in seinem Post die Wahrheit gesagt. Das Aufwachsen war hart für ihn. Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte, aber ich weiß, dass das Aufwachsen im Rampenlicht für ihn herausfordernd war.“ Laut der 25-Jährigen habe Brooklyn unter „Angstzuständen“ gelitten und das Gefühl gehabt, „dass die Welt nur darauf wartete, dass er einen Fehler macht“.

Die Britin fügte hinzu: „Heute denke ich, seine Eltern hätten ihn mehr schützen und die Auswirkungen der öffentlichen Marke Beckham stärker berücksichtigen können.“ Afton erzählte außerdem, wie „ängstlich“ Brooklyn früher wurde, wenn er in der Öffentlichkeit fotografiert wurde. „Jeder erkannte ihn. Er stand zwangsläufig im Mittelpunkt und war oft sehr aufgewühlt, wenn Fotos von ihm gemacht wurden. Er hatte sogar Sicherheitsbegleitung“, schilderte sie. Der Promi-Spross sei nicht wütend geworden – „das war nicht seine Art“. Stattdessen habe er zu Panik und Nervosität geneigt.

Da seine berühmten Eltern berufsbedingt häufig unterwegs waren, habe sich Brooklyn – der älteste der vier Kinder des Paares – oft einsam gefühlt. Afton ergänzte: „Es gab Nannys und Geschwister um ihn herum. Trotzdem fühlte er sich isoliert.“ Die Sängerin und Schauspielerin wies zudem Spekulationen zurück, wonach Nicola an dem Statement ihres Mannes mitgeschrieben habe: „Es war Brooklyn. Er ist intelligent – und er hatte einfach genug.“