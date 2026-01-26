Stars Brooklyn Beckham soll Angebot für Enthüllungsbuch erhalten haben

Brooklyn Beckham and Nicola Peltz - Lola Premiere 2024 - Avalon - Jan 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2026, 11:00 Uhr

Brooklyn Beckham soll ein Angebot für ein Enthüllungsbuch erhalten haben.

Brooklyn Beckham soll Berichten zufolge die Möglichkeit angeboten worden sein, in einem Enthüllungsbuch offen über den Zerwürfnis mit seiner Familie zu sprechen.

Der 26-jährige angehende Koch hatte seine Eltern, Sir David Beckham und Victoria Beckham, vergangene Woche in einem scharfen, sechsseitigen Instagram-Post angegriffen. Darin betonte er, dass er keine Versöhnung anstrebe – wegen ihres schlechten Verhältnisses zu seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham. Ein neuer Bericht legt nun nahe, dass ihm von Penguin Random House ein siebenstelliges Angebot gemacht worden sei, um seine Geschichte ausführlich zu erzählen. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Alle reißen sich darum. Diese Verlage haben keinerlei Loyalität gegenüber Victoria und David Beckham und sind bereit zu zahlen, damit Brooklyn sich alles von der Seele schreiben kann. Vor allem angesichts seiner Bereitschaft, dauerhaft alle Verbindungen zu seinen Eltern abzubrechen. Er hat offensichtlich viel auf dem Herzen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Wahrheit zu Papier zu bringen.“

Die Zeitung berichtet außerdem, dass Brooklyn und Nicola auch die Möglichkeit angeboten wurde, ihre Geschichte in einem TV-Interview zu erzählen. Ob das Paar diese Angebote in Erwägung zieht, ist jedoch nicht bekannt.

In seinem Instagram-Angriff rechnete Brooklyn mit seiner Familie wegen ihres Umgangs mit seiner 31-jährigen Frau Nicola ab. Er behauptete, er sei „die meiste Zeit seines Lebens kontrolliert worden“ von seinen Eltern und hob sogar seine Mutter hervor, der er vorwarf, den ersten Tanz des Paares bei ihrer Hochzeit 2023 an sich gerissen zu haben. Brooklyn bezeichnete dies als den „unangenehmsten“ und demütigendsten Moment seines Lebens, was Spekulationen über den Tanz sowie eine Flut von Online-Memes auslöste. Er schrieb: „Meine Mutter hat meinen ersten Tanz mit meiner Frau an sich gerissen, der Wochen im Voraus zu einem romantischen Liebeslied geplant war. Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief Marc Anthony mich auf die Bühne – dort, wo laut Ablauf eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau vorgesehen war, wartete stattdessen meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen.“ Victoria habe „sehr unangemessen“ mit Brooklyn vor allen Leuten getanzt. Der Promisohn habe sich laut eigener Aussage in seinem ganzen Leben „noch nie so unwohl oder gedemütigt“ gefühlt.

In seiner Instagram-Erklärung betonte Brooklyn zudem, dass er sich „nicht versöhnen“ wolle – weder mit Victoria noch mit seinem Vater Sir David Beckham. Er schrieb: „Ich habe jahrelang geschwiegen und alles versucht, diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider sind meine Eltern und ihr Team weiterhin an die Presse gegangen, sodass mir keine andere Wahl blieb, als selbst zu sprechen und die Wahrheit über zumindest einige der gedruckten Lügen zu erzählen. Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert – ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“