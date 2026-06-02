Stars ‚Rivals‘-Star David Tennant wird von Schuldgefühlen geplagt

David Tennant - MARCHING POWDER - WORLD PREMIERE - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2026, 18:00 Uhr

'Rivals'-Star David Tennant hat gestanden, dass er sein ganzes Leben lang von 'Schuldgefühlen' geplagt wurde und sich wegen 'absolut allem' selbst quält.

‚Rivals‘-Star David Tennant wurde sein ganzes Leben lang von „Schuldgefühlen“ geplagt.

Der ehemalige ‚Doctor Who‘-Darsteller hat zugegeben, dass er „Konflikten eher aus dem Weg geht“ und fiel Zeit damit verbringe, darüber nachzudenken, ob er „das Richtige getan“ oder sich „angemessen verhalten“ habe. Seine Gefühle führt er auf seine Kindheit in Schottland zurück.

Auf die Frage, weswegen er Schuldgefühle habe, sagte er gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Wegen allem, absolut allem. Ich bin ein schottischer Presbyterianer. Das ist mein Antrieb. Alles scheint dazu da zu sein, dass ich mich schlecht fühle. Mehr Tiefgründiges habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.“ Er fügte hinzu, dass es wohl teils an seiner Erziehung und teils an seiner Psychologie liege: „Ich mache mir oft Sorgen, dass ich nicht das Richtige getan habe, mich nicht angemessen verhalten habe oder nicht so freundlich war, wie ich hätte sein sollen.“

Außerdem findet Tennant, dass ihm diese Gefühle möglicherweise geholfen hätten, Figuren zu verstehen, die keinen so ausgeprägten moralischen Kompass besitzen – wie Tony Badingham in seiner erfolgreichen Disney+-Serie ‚Rivals‘. David sagte: „Ich glaube, gerade weil ich ein so starkes Bewusstsein dafür habe, kann ich Figuren wie Tony Badingham verstehen, der davon überhaupt nichts besitzt.“

Auf die Frage, ob er gerne Bösewichte spiele, erklärte David: „Es ist interessant, wenn man jemand ist, der Konflikte meidet, unter vielen Schuldgefühlen leidet und im echten Leben nicht gerade durch einen Mangel an Moral befreit ist.“

David hatte zuvor über die anzüglichen Eskapaden seiner ‚Rivals‘-Figur gesprochen, da der zweite Teil der zweiten Staffel später in dieser Woche erscheint. Während der Dreharbeiten sagte er der BBC: „Ich dachte, er [Tony] habe sich schon in Staffel eins ziemlich danebenbenommen, aber in Staffel zwei tue ich wirklich schreckliche Dinge. Wirklich verabscheuungswürdige Dinge. In der Szene, die ich heute Abend drehe, mache ich draußen in einigen Büschen etwas leicht Hinterhältiges. Was in dieser Serie ehrlich gesagt alles bedeuten könnte …“