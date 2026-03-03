Stars Bruce Campbell an ’nicht heilbarem‘ Krebs erkrankt

Bruce Campbell - credit Priscilla Grant/Everett Collection - 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2026, 11:00 Uhr

Der 'Tanz der Teufel'-Schauspieler hat auf X seine tragische Diagnose öffentlich gemacht.

‚Evil Dead‘-Star Bruce Campbell hat bekannt gegeben, dass bei ihm eine „behandelbare, aber nicht heilbare“ Krebsart diagnostiziert wurde.

Der US-Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Ash Williams in der Horrorreihe ‚Tanz der Teufel‘ von Sam Raimi bekannt wurde, teilte die Diagnose in den sozialen Medien mit und gab zu, dass sie für ihn ein „Schock“ gewesen sei. Auf X schrieb er: „Hallo zusammen, heutzutage nennt man gesundheitliche Probleme gern eine ‚Chance‘ – also bleiben wir dabei: Ich habe so eine. Es ist eine Krebsart, die ‚behandelbar‘, aber nicht ‚heilbar‘ ist. Entschuldigt, wenn das ein Schock ist – für mich war es das auch.“

Bruce hofft, im Herbst mit seinem neuen Film ‚Ernie + Emma‘ auf Tour gehen zu können, in dem er an der Seite von Cerina Vincent den verwitweten Birnenverkäufer Ernie Tyler spielt. Aufgrund der bevorstehenden Behandlung müsse er jedoch einige öffentliche Auftritte und Conventions absagen. „Die gute Nachricht ist: Ich werde nicht weiter ins Detail gehen. Ich teile das hier, weil sich beruflich einiges ändern wird – Auftritte, Conventions und Arbeit im Allgemeinen müssen der Behandlung Vorrang geben“, erklärte der 67-Jährige. „Mein Plan ist es, über den Sommer so gesund wie möglich zu werden, damit ich im Herbst mit meinem neuen Film auf Tour gehen kann.“

Für alle abgesagten Conventions entschuldigte sich Bruce bei seinen Fans. „Behandlung und berufliche Verpflichtungen gehen nicht immer Hand in Hand“, fügte er hinzu. „Ich suche weder Mitleid noch Ratschläge – ich möchte nur dieser Information zuvorkommen, bevor falsche Gerüchte entstehen (und das werden sie).“

Details zu seiner Krebsart nannte der Star nicht. Er versicherte seinen Fans jedoch, dass er gegen die Krankheit kämpfen werde, und bedankte sich für die Unterstützung. „Keine Sorge, ich bin ein harter alter Hund und habe großartige Unterstützung – also gehe ich davon aus, noch eine Weile hier zu sein“, schrieb er. „Wie immer seid ihr die besten Fans der Welt, und ich hoffe, euch bald zu sehen!“