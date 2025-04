Film Bruce Springsteens ‚interessanter‘ Besuch am Set seines Biopics

Bang Showbiz | 21.04.2025, 14:00 Uhr

Bruce Springsteen gab zu, dass der Besuch am Set seines kommenden Biopics „interessant“ war.

Jeremy Allen White verkörpert den legendären Rocker im neuen Film ‚Deliver Me from Nowhere‘ und Bruce verriet, dass er es genossen habe, das Set zu besuchen und zu sehen, wie das Haus seiner Großmutter nachgebaut wurde.

Er erzählte dem ‚Awards Circuit Podcast‘ von Variety: „Ich war die meiste Zeit auf Tour, also haben sie einen guten Teil davon ohne mich gefilmt. Aber ich war manchmal am Set. Es war interessant zu sehen, wie es sich abspielte, das Haus meiner Großmutter wieder zu sehen und hinein zu gehen und ein allgemeines Gefühl dafür zu bekommen, wie es war, als man noch sehr jung war. Ich habe alles davon genossen.“

Im Mittelpunkt des Films steht die Zeit, in der der 75-jährige Bruce sein Album ‚Nebraska‘ von 1982 aufnahm. Der Streifen basiert auf dem gleichnamigen Buch von Warren Zanes über Bruce‘ Songwriting-Prozess für das Album. Und Bruce verriet auch, warum er der Adaption von Regisseur und Autor Scott Cooper seinen Segen gab. Er sagte: „Sie stellten die Idee vor, und ich sagte: ‚Es klingt nach Spaß.‘ Es ist ein interessantes Konzept, denn es sind nur ein paar Jahre in meinem Leben. Es war ’81, ’82 und um die Entstehung dieses speziellen Albums herum, während ich gleichzeitig ‚Born in the USA‘ aufnahm und auch einige persönliche Schwierigkeiten durchmachte, mit denen ich mein ganzes Leben lang zu kämpfen hatte. Aber es ist fantastisch.“