Demenz-Diagnose Bruce Willis ist „stabil“: Ex-Frau Demi Moore teilt Gesundheitsupdate

Bruce Willis und Demi Moore waren von 1987 bis 2000 verheiratet. (eyn/spot)

SpotOn News | 14.10.2024, 21:16 Uhr

Bruce Willis ist an einer Demenz erkrankt und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Familienmitglieder geben aber in regelmäßigen Abständen Updates zum Zustand des ehemaligen Action-Helden. "In seinem jetzigen Zustand ist er stabil", berichtet seine Ex-Frau Demi Moore jetzt.

Demi Moore (61) hat bei einer Diskussion auf dem 2024 Hamptons International Film Festival am 13. Oktober über die Demenz-Erkrankung ihres Ex-Mannes Bruce Willis (69) gesprochen. "Wissen Sie, ich habe das schon einmal gesagt. Die Krankheit ist, was die Krankheit ist. Und ich denke, man muss sie wirklich akzeptieren", so die Schauspielerin laut US-Magazin "People".

Willis, bei dem im vergangenen Jahr – nach einer Aphasie im Frühjahr 2022 – auch noch frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde, sei "aber in seinem jetzigen Zustand stabil". Moore versuche deshalb, sich nicht an die Vergangenheit zu klammern: "Wenn man an dem festhält, was war, ist das ein verlorenes Spiel. Aber wenn du kommst und ihnen auf Augenhöhe begegnest, findest du viel Schönheit und Süßes."

Demi Moore war von 1987 bis 2000 mit Bruce Willis verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Töchter: Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30).

Treffen erst vor zwei Tagen

Auf der Veranstaltung, bei der sie mit dem Career Achievement in Acting Award geehrt wurde, verriet Demi Moore auch, ihren Ex-Mann erst vor zwei Tagen das letzte Mal gesehen zu haben. Sie habe den Ex-Action-Star zusammen mit der gemeinsamen Enkelin Louetta (1) besucht. Sie wolle "fähig sein, das zu teilen, was wir haben, egal wie lange wir es haben", erklärte sie über die Zeit mit Bruce Willis.

Bruce Willis' Ehefrau Emma Heming-Willis (46), mit der er noch zwei Töchter (12 und 10) hat, hatte die Diagnose ihres Mannes im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Willis selbst hat sich seit 2022 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Familie gibt aber immer wieder Updates über den Gesundheitszustand des "Stirb langsam"-Stars.

Erst vor zwei Wochen teilte seine Tochter Tallulah auf ihrem Instagram-Kanal private Lieblingsbilder mit und von ihrem Vater. "Hey, ich liebe diesen Kerl so sehr und Gefühle zu empfinden ist eine harte Sache, aber ich bin so dankbar, dass ich sie jetzt durch mich hindurchfließen lassen kann, anstatt mich von ihnen zu trennen!", schrieb sie dazu.