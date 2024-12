Stars Bruce Willis: Seine Ehefrau kann den Hochzeitstag nicht genießen

Bang Showbiz | 30.12.2024, 09:00 Uhr

Emma Heming verspürte an ihrem 17. Hochzeitstag eine „Last auf meinem Herzen“.

Bruce Willis’ Ehefrau Emma Heming verspürte am 17. Hochzeitstag des Paares eine „Last“ auf ihrem „Herzen“.

Bei dem 69-jährigen Schauspieler wurde 2023 eine Frontotemporale Demenz diagnostiziert. Seine Partnerin, mit der er die Töchter Mabel (12) und Evelyn (10) hat, gab jetzt in einem Social-Media-Post unumwunden zu, dass die gesundheitlichen Probleme des ‚Stirb Langsam‘-Darstellers bei ihr zu „Wut und Trauer“ führen. Auf Instagram schrieb Emma neben einen Schnappschuss, der sie und Bruce am Meer zeigt: „17 Jahre von uns. Hochzeitstage haben uns einst Freude gemacht – wenn ich ehrlich bin, rufen sie jetzt alle möglichen Gefühle hervor und lassen eine Last auf meinem Herzen und einen Schmerz in meiner Magengrube zurück. Ich gebe mir 30 Minuten, um mich in das ‚Warum er, warum wir‘ zu setzen und die Wut und die Trauer zu spüren.“

Letztendlich erinnere sich Emma allerdings jedes Mal an die starke Verbindung, die sie und Bruce weiterhin besitzen. „Dann schüttele ich es ab und kehre zu dem zurück, was da ist“, schreibt sie weiter. „Und was da ist… ist bedingungslose Liebe. Es ist ein Segen, das zu wissen, und es ist so wegen ihm. Ich würde es sofort wieder und wieder tun, ohne mit der Wimper zu zucken.“