Stars Bruce Willis und seine Familie ‚blühen auf‘, nachdem der ‚Stirb langsam‘-Star in ein ‚zweites Zuhause‘ gezogen ist

Bruce Willis And Emma Hening - New York Film Festival - October 11th 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler lebt nun in einem separaten Zuhause und wird "die ganze Zeit" von seiner Familie besucht.

Emma Heming Willis sagt, dass Bruce Willis und ihre Familie „aufblühen“, nachdem er in ein „zweites Zuhause“ gezogen ist.

Der ‚Stirb langsam‘-Star, bei dem 2023 frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde, lebt nun in einem separaten Haus. Seine Ehefrau und Betreuerin sprach nun offen über eine der „schwierigsten Entscheidungen“, die sie treffen musste. Im Podcast ‚Conversations With Cam‘ enthüllte sie: „Diese Entscheidung fiel nicht leicht. Pflegende Angehörige stehen vor wirklich schweren Entscheidungen, und wir müssen das tun, was für unsere Familie am besten ist – was für unseren Menschen am sichersten ist.“

Emma wollte das Beste für Bruce sowie für ihre Töchter Mabel Ray (15) und Evelyn Penn (11). „Bruce würde nicht wollen, dass seine zwei jungen Töchter von seiner Krankheit überschattet werden. Das weiß ich. Sie hatten keine Übernachtungen bei Freundinnen, keine Spielverabredungen. Wir haben keine Leute zu uns eingeladen … es war eine wirklich schwere Zeit“, gestand sie. Die 47-Jährige habe diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. „Aber sie war die richtige für unsere Familie. Unsere Kinder entwickeln sich gut, und Bruce auch – und das ist das Wichtigste“, fügte sie hinzu.

Das Model betonte, dass die Familie Bruce trotz seines Umzugs in das neue Zuhause – in dem rund um die Uhr für all seine Bedürfnisse gesorgt wird – weiterhin ständig sieht. „Wir sind die ganze Zeit dort. Es ist unser zweites Zuhause, ein Ort, an dem wir Erinnerungen schaffen. Dieses Haus unterstützt Bruce bei all seinen Bedürfnissen, 24/7“, erklärte Emma. „Und unser anderes Zuhause, in dem unsere Kinder leben – auch dort werden sie jetzt unterstützt, ihre Bedürfnisse werden erfüllt.“ Diese Lösung funktioniere für alle sehr gut.