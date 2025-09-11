Stars Bryan Fuller träumt von ‚Das Schweigen der Lämmer‘-Serie mit Mads Mikkelsen und Zendaya

Bang Showbiz | 11.09.2025, 11:00 Uhr

Bryan Fuller würde gerne eine Serie zu ‚Das Schweigen der Lämmer‘ drehen.

Der Schöpfer von ‚Hannibal‘ – dessen Thriller-Serie zwischen 2013 und 2015 drei Staffeln lang lief – würde Mads Mikkelsen gerne als kannibalischen Serienmörder Dr. Hannibal Lecter für ein Remake des legendären Horrorfilms von 1991 zurückholen. Er sagte gegenüber ScreenRant: „Mein Traumprojekt ist es, eine limitierte Serie von ‚Das Schweigen der Lämmer‘ mit Mikkelsen und Zendaya als Clarice Starling zu drehen. Wenn ich irgendetwas in das Universum hinausschicken könnte, würde ich das hinausschicken.“

Aufgrund der Rechteverhältnisse war es Fuller nicht möglich, ‚Das Schweigen der Lämmer‘ für die Originalserie zu adaptieren. Stattdessen wurde seine Serie von anderen Romanen von Thomas Harris inspiriert, darunter ‚Roter Drache‘ (2001), ‚Hannibal‘ (2001) und ‚Hannibal Rising‘ (2007). Die Serie wurde nach drei Staffeln abgesetzt, wobei die Fans lautstark ein Comeback forderten, und Fuller gab zu, dass es immer noch Komplikationen gibt. Fuller erklärte: „Nun, es ist jetzt kompliziert, weil Martha De Laurentiis gestorben ist und sie einen bestimmten Teil der Rechte hatte, und jetzt versucht Thomas Harris, alle Rechte unter einem Dach zu vereinen. Und ich denke, dass es ein paar Jahre dauern wird, bis das geklärt ist.“

Fuller bestätigte jedoch, dass „alle dabei sind“, darunter Hugh Dancy (Will Graham), Lawrence Fishburne (Jack Crawford), Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) und die ausführende Produzentin Katie O’Connell. Er fügte hinzu: „Die gesamte Besetzung möchte zurückkommen: Mads, Hugh, Lawrence, Katie, Caroline – alle sind dabei. Es ist nur eine Frage der Rechte.“