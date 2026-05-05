Stars ‚Euphoria‘-Schöpfer: Sydney Sweeney wird mit etwas ‚Druck‘ brillant

Sydney Sweeney - AVALON - LA - April - 2026 - Euphoria S3 premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 14:00 Uhr

Sydney Sweeney wird laut einem 'Euphoria'-Schöpfer mit etwas 'Druck' brillant.

Sam Levinson sagt, Sydney Sweeney werde am Set „brillant“, wenn man sie „ein bisschen fordert“.

Der Schöpfer der Serie ‚Euphoria‘ sprach darüber, wie es ist, mit der 28-jährigen Schauspielerin zu arbeiten, die in allen drei Staffeln als Cassie Howard zu sehen war, und lobte ihre Anpassungsfähigkeit, etwa als eine wichtige Szene kurzfristig geändert wurde. Bei einer Veranstaltung von ‚The Hollywood Reporter‘ sagte er: „Wenn man sie ein bisschen pusht, wird sie brillant. Man macht einfach ein paar zusätzliche Takes, und sie erreicht diese emotional sehr ehrlichen, aber auch zutiefst lustigen Ebenen. Sie kann eine Szene verankern, während um sie herum Chaos herrscht.“

Levinson lobte auch Co-Star Zendaya, die in einer Szene, in der ihre Figur Rue versucht, aus einem Jeep auf einer Grenzmauer zu entkommen, ihr Talent für körperliche Komik zeigte. Er sagte: „Was an Zendaya als Schauspielerin so beeindruckend ist, ist ihre Körperlichkeit. Das geht wahrscheinlich auf ihre Disney-Ausbildung zurück. Sie kann sich mit so viel Humor bewegen und dabei eine Geschichte erzählen.“

Er fügte hinzu, dass er für die neue Staffel eine Mischung aus Action und Absurdität wollte: „Ich habe mir das wie eine Mischung aus Buster Keaton in einer modernen Drogenwelt vorgestellt.“ Zuletzt gab es Spekulationen, dass sich Zendaya und Sydney nicht gut verstehen, da sie bei der Premiere der dritten Staffel nicht gemeinsam fotografiert wurden und Sydney auf einem Cast-Foto fehlte. Ihre Kollegin Jessica Blair Herman widersprach jedoch und betonte, es gebe „kein Drama“ zwischen den beiden: „Sie verstehen sich wirklich gut und das sage ich nicht nur so.“ Sie erklärte außerdem, dass die beiden oft getrennt arbeiten, da ihre Handlungsstränge unterschiedlich sind und sie selten gemeinsam Szenen drehen: „Als ich dort war, hatten sie kaum gemeinsame Szenen. Ihre Storylines sind sehr getrennt, man dreht an unterschiedlichen Tagen.“