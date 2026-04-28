Stars ‚Euphoria‘-Star Jessica Blair Herman enthüllt Wahrheit hinter Fehde-Gerüchten um Zendaya und Sydney Sweeney

Jessica Blair Herman Avalon 28.04.26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 11:00 Uhr

Jessica Blair Herman hat die Wahrheit hinter Gerüchten über eine Fehde zwischen Zendaya und Sydney Sweeney enthüllt.

Die ‚Euphoria‘-Co-Stars gerieten in wilde Spekulationen, die nahelegten, dass sie sich nicht verstehen, nachdem sie bei der Roten-Teppich-Premiere zur dritten Staffel von ‚Euphoria‘ nicht zusammen fotografiert wurden. Außerdem fehlte Sydney auf einem Cast-Foto, das zur Bewerbung der neuen ‚Euphoria‘-Folgen aufgenommen wurde. Doch Jessica hat nun betont, dass es zwischen den beiden absolut „kein Drama“ gegeben habe.

Bei einem Auftritt in der Fox-5-Sendung ‚Good Day New York‘ erklärte Jessica, dass sich alle am Set von ‚Euphoria‘ gut verstanden hätten, und fügte hinzu: „Das taten sie wirklich. Und ich sage das nicht einfach nur so.“ Sie fügte hinzu: „Kein Drama. Wirklich, sie haben diese wunderschöne Arbeitsbeziehung aufgebaut, und jeder will die Arbeit machen, reinkommen und den Job erledigen.“

Jessica erklärte jedoch, dass Sydney Sweeney, die Cassie Howard spielt, und ‚The Drama‘-Star Zendaya, die Rue Bennett spielt, am Set oft getrennt seien, weil sie in unterschiedliche ‚Euphoria‘-Handlungsstränge eingebunden sind und nur selten gemeinsame Szenen drehen. Sie sagte: „Um fair zu sein: Als ich dort war, hatten sie keine Szenen miteinander. Ihre Handlungsstränge sind sehr getrennt, man dreht an unterschiedlichen Tagen und so weiter.“

Zendaya hatte zuvor angedeutet, dass ‚Euphoria‘ nach der bevorstehenden dritten Staffel enden wird. Die gefeierte HBO-Serie kehrte Anfang dieses Monats nach einer vierjährigen Pause auf die Bildschirme zurück, und die 29-jährige Schauspielerin deutete an, dass sie die Serie zu ihrem Abschluss bringen werde. Auf die Frage in der ‚The Drew Barrymore Show‘, ob Staffel drei das Ende von ‚Euphoria‘ bedeute, sagte Zendaya: „Ich denke schon, ja.“ Als Barrymore die Frage noch einmal stellte, antwortete die ‚The Drama‘-Schauspielerin: „Ja, ich denke schon.“ Zendaya fügte hinzu: „Rue hat mir so viel über das Leben beigebracht … diese Crew hat mich auch aufwachsen sehen. Ich verdanke dieser Serie so viel. Rue hat mir so viel über Empathie und Erlösung beigebracht. Und ich bin für all das sehr dankbar.“

Die vierjährige Verzögerung bei der Rückkehr der Serie wurde teilweise durch die Entscheidung von Schöpfer Sam Levinson verursacht, das Ensemble – zu dem auch Sydney Sweeney, Jacob Elordi und Maude Apatow gehören – fünf Jahre nach vorne springen zu lassen, sodass sie nicht mehr in der Highschool sind, sondern im Erwachsenenleben stehen. Zendaya beschrieb zuvor, dass sich die Dreharbeiten zur dritten Staffel von ‚Euphoria‘ wegen ihres vollen Terminkalenders angefühlt hätten, als würde man „acht Episoden auf einmal unterbringen“. Sie ist in diesem Jahr noch in Rollen in den Filmen ‚The Odyssey‘, ‚Spider-Man: Brand New Day‘ und ‚Dune: Part Three‘ zu sehen.