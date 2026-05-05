Stars Tom Holland teilt überraschendes Hobby mit Zendaya

Tom Holland And Zendaya in NY Oct 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 19:00 Uhr

Tom Holland und Zendaya häkeln seit einer Weile gemeinsam. Bei dem Hobby können sie gut vom Stress abschalten.

Tom Holland und Zendaya häkeln gemeinsam.

Der 29-jährige Schauspieler verriet, dass er und seine Partnerin – die er Berichten zufolge Anfang des Jahres geheiratet hat – durch das kreative Hobby zusammenfinden und er es als großartige Möglichkeit sehen, nach einem stressigen Tag abzuschalten.

Bei einem Besuch bei Pura Padel in Kalifornien, wo seine alkoholfreie Biermarke BERO an einem Turnier teilnahm, erhielt der ‚Uncharted‘-Star von dem handarbeitsbegeisterten Wasserspringer Tom Daley einen Spider-Man-inspirierten Dosenhalter. In einem Video auf Instagram sagte Holland: „Alter, ich liebe das! Und es sieht auch irgendwie aus wie ein Spinnennetz. Es ist perfekt!“ Und dann verriet Tom etwas Persönliches: „Wir haben zu Hause gehäkelt. Ich liebe es total. Ich finde, es schaltet mein Gehirn einfach ab, nachdem ich einen stressigen Tag hatte. Ich kann nichts anderes machen und gleichzeitig häkeln. Ich muss total fokussiert sein.“

Holland gab im Januar 2022 für seine mentale Gesundheit außerdem den Alkohol auf und gab kürzlich zu, dass dieser seiner Karriere im Weg stand. Er sagte gegenüber ‚USA Today‘: „Ich hatte in den letzten vier Jahren großes Glück, dass sich meine Karriere wirklich schön entwickelt hat, und ich liebe, was gerade passiert und was noch kommt. Ich weiß nicht, wie viel davon passiert wäre, wenn ich noch trinken würde.“ Der Schauspieler steht unter ständiger Beobachtung seines Privatlebens und glaubt, dass Alkohol diesen Druck noch verstärkt. Er erklärte: „Trinken war etwas, das letztendlich meinem Berufsleben im Weg stand. Als Schauspieler auf der großen Bühne zu leben, kann sehr stressig sein. Und Alkohol hat dieses Problem für mich nur verschlimmert. Seit ich aufgehört habe und mich wieder mehr wie ich selbst fühle, klar im Kopf aufwache, fühle ich mich viel selbstbewusster.“

Holland glaubt, dass seine Einstellung zu Alkohol auch einen breiteren Trend bei jungen Menschen widerspiegelt. Er sagte, Alkohol könne etwas Großartiges sein, aber auch unglaublich gefährlich. Und weiter: „Ich finde es toll zu sehen, dass junge Menschen sich davon abwenden und nach Alternativen suchen. Das schafft eine sicherere, gemeinschaftlichere Umgebung.“