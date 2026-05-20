Stars Bushido spricht über schwierige Tumor-Operation

Rapper Bushido at Bundestag June 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 14:00 Uhr

Bushido hat seine Fans über seinen aktuellen Gesundheitszustand informiert und erklärt, dass die geplante Operation komplizierter werde als zunächst erwartet.

Der Musiker veröffentlichte in seiner Instagram-Story ein Bild nach einem Arzttermin und schrieb dazu: „So einfach wie wir es dachten, ist es leider doch nicht.“

Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass bei dem Rapper ein gutartiger Tumor entdeckt wurde. Auslöser für die Untersuchungen war eine Schwellung vor seinem linken Ohr. Weitere medizinische Untersuchungen hätten ergeben, dass sich der Tumor an der Ohrspeicheldrüse befindet. Laut Bushido (47) verlaufe dort ein wichtiger Nerv, weshalb die Ärzte besonders vorsichtig vorgehen müssten. Deshalb werde die Operation unter Vollnarkose durchgeführt. Während des Eingriffs müsse der Nerv ständig überwacht werden, damit keine Schäden entstehen.

Auch seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi sprach öffentlich über die Situation. Sie erklärte, dass die Familie zunächst erleichtert gewesen sei, weil der Tumor gutartig ist. Trotzdem müsse er entfernt werden, da grundsätzlich das Risiko bestehe, dass sich das Gewebe verändern könne. Sie sagte außerdem: „Alles, was nicht hingehört im Körper, muss raus.“

Neben den gesundheitlichen Sorgen steht bei der Familie derzeit auch ein großer Umzug an. Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind mit ihren acht Kindern nach Grünwald bei München gezogen. Dort werde aktuell noch viel renoviert und eingerichtet. Trotz des Trubels scheint für die Familie vor allem Bushidos Gesundheit im Mittelpunkt zu stehen. Fans wünschen dem Rapper inzwischen zahlreiche Genesungswünsche und hoffen auf eine erfolgreiche Operation.